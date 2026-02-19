Kacper Tomasiak wrócił z Igrzysk. Uwagę zwróciło to, co dostał na talerzu

Kacper Tomasiak, gwiazda Igrzysk 2026, został powitany przez tłumy w rodzinnej Bystrej.

Wcześniej skoczek wziął udział w zamkniętym spotkaniu z władzami w bielskim ratuszu.

Gratulacje osobiście złożył mu także prezes PZN Adam Małysz.

Spotkanie z władzami w Bielsku-Białej

Utytułowany zawodnik dotarł już do swoich rodzinnych stron, gdzie w miejscowości Bystra czekały na niego tłumy wielbicieli. Sukces na Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku sprawił, że młody skoczek stał się bohaterem narodowym. Wśród witających nie zabrakło znanych osobistości, w tym Adama Małysza, który wręczył 19-latkowi wyjątkowy upominek. Sportowiec otrzymał również pamiątkową paterę oraz obraz o tematyce religijnej. Zanim jednak doszło do hucznego powitania z mieszkańcami, Kacper Tomasiak udał się na zamkniętą rozmowę do bielskiego ratusza. Relacja z tego wydarzenia została udostępniona przez urzędników w mediach społecznościowych.

Kacper Tomasiak nie ma czasu na odpoczynek. Właśnie zapadła decyzja o jego starcie

Słodki poczęstunek w ratuszu

Przyjęcie zorganizowane przez lokalne władze miało charakter kameralny, ale zadbano o drobny poczęstunek. Na opublikowanych zdjęciach widać, że na stole pojawiło się ciastko z borówkami. Nie jest jasne, czy zawodnik skusił się na słodkość, biorąc pod uwagę rygorystyczną dietę obowiązującą skoczków w trakcie trwania sezonu. Gmina Wilkowice wydała w tej sprawie oficjalny komunikat, podkreślając dumę z osiągnięć swojego mieszkańca.

Dziś przed południem w bielskim ratuszu odbyło się krótkie, kameralne spotkanie–powitanie naszego multimedalisty olimpijskiego - Kacpra Tomasiaka. Władze samorządowe spotkały się z Kacprem, jego Rodzicami oraz przedstawicielami klubu – było serdecznie, z gratulacjami i z dumą, którą momentami trudno ubrać było w słowa. Gminę Wilkowice reprezentowali Wójt Maciej Mrówka oraz Dyrektor GOSiR Wilkowice Marek Kubica

Tak brzmi treść wpisu zamieszczonego przez samorządowców. W spotkaniu uczestniczyli także rodzice zawodnika oraz przedstawiciele jego klubu sportowego. Zdjęcia dokumentujące wizytę Kacpra w ratuszu oraz późniejsze spotkanie z kibicami trafiły do sieci.

