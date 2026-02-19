12-letnia córka Kim Kardashian rozpoczyna karierę muzyczną. North West podbije świat?

North West, mimo młodego wieku, konsekwentnie buduje swoją obecność w świecie rozrywki. Jej najnowszy krok, czyli podpisanie kontraktu z Gamma, wytwórnią, która zyskała uznanie dzięki współpracy z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Usher, Sexyy Red i Snoop Dogg, to wyraźny sygnał ambicji i poważnego podejścia do kariery muzycznej. Kontrowersji jednak nie brakuje.

Jeremi Sikorski | ESKA REAKCJE

North West na podbój muzyki. Córka Kim Kardashian i Kanye Westa ma tylko 12 lat

Jak donosi magazyn "Rolling Stone", urodzona w 2013 roku pierworodna córka celebryckiej pary ostatnie tygodnie spędziła na pracy w studiu nagraniowym. Na początku lutego wydała singiel "Piercing on my hand", który wyprodukował jej ojciec - Kanye West. W styczniu duet ten wystąpił na żywo dla 40-tysięcznej publiczności w Meksyku. Dziewczynka ma już zakontraktowaną współpracę z wytwórnią muzyczną Gamma i zapewne wkrótce zaprezentuje nowe utwory. Według doniesień magazynu "People", Kim Kardashian opłaciła jej już znaki towarowe pod kątem sprzedaży gadżetów dla fanów, markowanych jako NOR11.

Dziewczynka ma już doświadczenie. Szokuje głównie wyglądem

Współpraca ze znanym i kontrowersyjnym ojcem to nie debiut North West. 12-latka rapowała gościnnie po angielsku i japońsku w piosence "Childlike things" brytyjskiej artystki FKA Twigs. Zagrała też z nią w teledysku. Wszystko to wskazuje na wszechstronność i kreatywność młodej artystki, która ma szansę na trwałe zaistnienie w świecie show biznesu. Niemniej, istotne jest, aby rozwój jej kariery odbywał się z uwzględnieniem tego, że wciąż jest dzieckiem. Ostry makijaż, przefarbowane na niebiesko włosy i obficie dobierana do dojrzałych strojów biżuteria North West budzą ogromne kontrowersje w sieci. Publiczność i media będą z pewnością obserwować, jak dziewczynka poradzi sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą tak wczesna kariera.