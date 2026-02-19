Nie żyje Jan Timman. "Najlepszy z Zachodu" rzucił wyzwanie ZSRR

Holenderskie media przekazały smutną wiadomość o śmierci Jana Timmana. Arcymistrz w wieku 74 lat zakończył swoją życiową partię. W latach 80. był ikoną dyscypliny i wiceliderem światowego rankingu. Jako jeden z nielicznych graczy spoza bloku wschodniego nawiązywał równorzędną walkę z dominującą wówczas radziecką szkołą szachową.

Samotna walka z radziecką dominacją

Urodzony w Amsterdamie zawodnik tytuł arcymistrza uzyskał bardzo szybko, mając zaledwie 23 lata. Przez trzy dekady nie miał sobie równych w ojczyźnie, zdobywając mistrzostwo Holandii aż dziewięć razy. Jednak prawdziwą sławę przyniosły mu występy międzynarodowe. W 1982 roku wspiął się na pozycję wicelidera światowego rankingu FIDE, ustępując tylko Anatolijowi Karpowowi. To właśnie wtedy przylgnęło do niego miano "najlepszego z Zachodu". Jako jeden z nielicznych potrafił skutecznie rywalizować z takimi legendami jak Kasparow, Spasski czy wspomniany Karpow. Jego klasę potwierdzały między innymi dwa zwycięstwa w prestiżowym turnieju w Wijk aan Zee.

Pojedynek o koronę i ostatnie lata

Kulminacyjny moment jego kariery przypadł na rok 1993, kiedy doszło do słynnego rozłamu w szachowym świecie. Po odejściu Kasparowa i Shorta, federacja FIDE zorganizowała alternatywny mecz o tytuł. Holender stanął w szranki z Anatolijem Karpowem i choć uległ 8,5 do 12,5, był najbliżej zdobycia mistrzostwa dla swojego kraju od czasów przedwojennych sukcesów Maxa Euwego. W kolejnych latach skupił się na działalności publicystycznej, tworząc cenione analizy końcówek. Po niemal dwóch dekadach przerwy niespodziewanie wystąpił jeszcze w mistrzostwach kraju w 2024 roku. Ostatecznie wycofał się ze sportu rok później z przyczyn zdrowotnych. Informację o śmierci wybitnego szachisty przekazał nadawca NOS.

