Zagrał Wojtka w "Rodzinie zastępczej". Nie do wiary, jak dziś wygląda była dziecięca gwiazda

Michał Włodarczyk przyszedł na świat 27 września 1995 w Warszawie. W 2017 ukończył naukę w szkole aktorskiej Lart studio w Krakowie, jednak swoją przygodę z aktorstwem zaczął na długo przed tym. Debiut aktorski zaliczył jako dziesięciolatek. W 2005 roku wystąpił bowiem w filmie "Przybyli ułani". Jednak popularność zyskał dzięki roli Wojtka w popularnym serialu Telewizji Polsat "Rodzina zastępcza", w którym występował w latach 2007-2009. Rola Wojtka była dla niego trampoliną do dalszej kariery aktorskiej. Jeszcze jako nastolatek zagrał w takich produkcjach, jak chociażby "Londyńczycy", gdzie wcielał się w Stanisława Malca, etiudzie szkolnej "Luksus" oraz głośnym filmie "Lejdis". Po zakończeniu serialu nie zniknął z ekranów, ale kontynuował swoją przygodę z aktorstwem, choć w bardziej dojrzałych rolach.

Michał Włodarczyk nie porzucił branży filmowej. Z powodzeniem przeszedł z roli dziecięcej gwiazdy do dojrzałego aktorstwa. Choć na zawsze pozostanie w pamięci widzów jako Wojtek z "Rodziny Zastępczej", to udowodnił, że potrafi wcielać się w różnorodne role i rozwijać swój talent aktorski. Obecnie Michał Włodarczyk nadal aktywnie działa w branży filmowej i teatralnej. Można go zobaczyć w różnych produkcjach. Zagrał między innymi w filmie Patryka Vegi "Bad Boy" oraz w produkcji Netflixa pod tytułem "Święty". Włodarczyk jest także amatorskim zawodnikiem mieszanych sztuk walki (MMA) i trenuje w Warszawskim Centrum Atletyki. Michał Włodarczyk jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się kadrami ze swojego życia zawodowego. Na najnowszych zdjęciach trudno w nim rozpoznać Wojtka z "Rodziny zastępczej".

