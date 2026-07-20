Adriana Kalska w zmysłowym bikini na rajskiej plaży. Z kim wypoczywa aktorka z "M jak miłość"?

Prywatne kadry Adriany Kalskiej. Tajemniczy towarzysz gwiazdy „M jak miłość”

Wakacyjny wypoczynek Adriany Kalskiej, odtwórczyni roli Izy w „M jak miłość”, wywołuje lawinę pytań na jej profilu na Instagramie. Fani próbują dociec, gdzie dokładnie znajduje się ten rajski zakątek. Pojawiają się także liczne spekulacje dotyczące tego, czy popularna aktorka spędza urlop w samotności, czy jednak towarzyszy jej ktoś wyjątkowy.

Gwiazda bardzo dba o prywatność i unika rozgłosu w sprawach sercowych. Odkąd pod koniec 2021 roku rozstała się z Mikołajem Roznerskim, czyli swoim serialowym mężem Marcinem, nie wypowiada się na temat swojego życia uczuciowego. 40-letnia aktorka najwyraźniej nie ma najmniejszej ochoty dzielić się z opinią publiczną statusem swojego związku.

Fotografie aktorki w czerwonym, zmysłowym bikini pokazują nie tylko urokliwe miejsce, w którym gwiazda ładuje baterie po pracy na planie „M jak miłość” i w teatrze, ale też sugerują, że wypoczywa z dala od tłumów. Kalska cieszy się słońcem, morskimi kąpielami i chętnie pozuje do zdjęć na plaży. Z pewnością ktoś z nią jest, by uchwycić te chwile i udostępnić je fanom na Instagramie.

Reakcje fanów na zmysłowe zdjęcia Adriany Kalskiej w bikini

Wakacyjne zdjęcia Adriany Kalskiej w kostiumie kąpielowym natychmiast spotkały się z gorącym odzewem internautów. Obserwatorzy aktorki z „M jak miłość” nie szczędzą komplementów pod adresem 40-latki, zachwycając się jej naturalnym pięknem i doskonałą formą.

- Naturalność 🌹🙂 - I to jest piękno......a nie okropne sztuczności. - Tak piękna. W dzisiejszych czasach za tę naturalność trzeba podziwiać kobiety ❤️ - Szkoda ze dzisiaj jest tych naturalnych tak mało... prawie wcale...😞 - Piękna naturalność nie od dziś 😘 - Jaka cudowna!!! Udanych wakacji 🤗💕💫.