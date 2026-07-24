Narkotyki w Grójcu. 39-latek ukrywał flakkę i marihuanę w piwnicy

Zatrzymanie 39-latka w Grójcu

20 lipca 2026 roku funkcjonariusze Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego komendy w Grójcu podjęli działania zmierzające do zweryfikowania uzyskanych informacji. Sygnał o możliwym przestępstwie przekazała mundurowym dzielnicowa. W wyniku zaplanowanych czynności policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 39-letniego mieszkańca Grójca. Mężczyzna wpadł w ręce służb w momencie, gdy przebywał w komórce lokatorskiej.

Ponad 0,4 kg flakki w komórce lokatorskiej

Podczas przeszukania pomieszczenia użytkowanego przez mężczyznę funkcjonariusze odnaleźli nielegalne substancje. Zabezpieczono między innymi marihuanę oraz ponad 0,4 kg substancji psychotropowej określanej jako flakka. Wszystkie znalezione środki zostały przekazane do dalszych badań. 39-latek został doprowadzony do jednostki policji, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe.

Zatrzymany był poszukiwany przez sąd

W toku sprawdzania danych w policyjnych systemach okazało się, że mieszkaniec Grójca był osobą poszukiwaną. Sąd Rejonowy w Grójcu wydał wobec niego nakaz doprowadzenia w celu odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten dotyczył wcześniejszego złamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna był już wielokrotnie notowany i karany za podobne czyny w przeszłości.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. 22 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 39-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane mu obecnie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Niezależnie od nowej sprawy, mężczyzna trafi do zakładu karnego, aby odbyć zasądzoną wcześniej karę 5 miesięcy więzienia.

Źródło: Policja.pl