Skocznia w Planicy po remoncie. Kiedy skoczkowie polecą o 15 metrów dalej?

Wielka Bloudkova jest gotowa do treningów

Druga co do wielkości skocznia narciarska w kompleksie w Planicy przeszła niezbędną renowację. Obiekt o rozmiarze 138 metrów, znany jako Wielka Bloudkova, jest już w pełni dostępny dla zawodników. Remont infrastruktury zakończył się w połowie lipca 2026 roku. Wymieniono zniszczony przez wilgoć drewniany podkład pod igelitem na zeskoku. Po ułożeniu nowej konstrukcji nośnej pracownicy ponownie zamontowali nawierzchnię z tworzywa sztucznego.

Zmodernizowany obiekt ma bogatą historię, ponieważ został pierwotnie otwarty w 1934 roku. W 2012 roku skocznia przeszła całkowitą przebudowę i od tego czasu sąsiaduje z nową skocznią normalną o rozmiarze 102 metrów. Obecnie na zeskoku trenuje wielu młodych skoczków ze Słowenii oraz innych krajów. Wielka Bloudkova wchodzi w skład dużego centrum narciarskiego. Cały słoweński kompleks obejmuje łącznie osiem obiektów.

Kiedy rozpocznie się przebudowa mamuciej skoczni?

Włodarze obiektu planują również gruntowną modernizację słynnej Letalnicy im. Braci Gorisek. To największa skocznia w Planicy, której rozmiar wynosi obecnie 240 metrów. Należy do niej imponujący rekord ustanowiony na odległości 254,5 metra. Najdłuższy lot zapisał na swoim koncie Domen Prevc w 2025 roku. Wkrótce ten gigantyczny obiekt do lotów narciarskich również czeka poważny remont.

Planowane prace budowlane na mamuciej skoczni mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Głównym celem inżynierów jest takie powiększenie profilu, aby skoczkowie mogli bezpiecznie lądować w dalszych rejonach zeskoku. Według założeń projektowych możliwe będzie oddawanie skoków dłuższych o 15 metrów w stosunku do aktualnych możliwości. Harmonogram prac zakłada, że całkowity proces modernizacji zakończy się w listopadzie 2027 roku. Dzięki temu inwestycja dostosuje skocznię do przyszłych standardów lotów narciarskich.