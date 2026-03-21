Michał Wiśniewski wypalił o rodzinie patchworkowej: "jak to mi się udało!" Piosenkarz ma bliski kontakt z dziećmi

Michał Wiśniewski to nie tylko jeden z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych polskich piosenkarzy, ale również osoba o barwnym życiu osobistym. Gwiazdor zespołu Ich Troje nie miał łatwego dzieciństwa i lat młodzieńczych, zaś w ostatnim czasie jest uważnie śledzony w związku z rozstaniem z piątą żoną. Na kanapie programu "halo tu polsat" odniósł się do tematu trudnych relacji rodzicielskich, w tym kontaktu z własnymi dziećmi.

Michał Wiśniewski rozstał się z żoną. Zabrał głos w sprawie krzywd wyrządzanych przez rodziców

Piosenkarz potwierdził wcześniejsze spekulacje 18 marca. Michał Wiśniewski nie zdołał uratować swojego piątego małżeństwa i relacja z Polą, matką jego dwóch najmłodszych synów, dobiegła końca. Rozstanie gwiazdora wzbudziło sporo kontrowersji. Oliwy do ognia dolała premiera nowego jego utworu, zatytułowanego "Byliśmy". W sobotni poranek Wiśniewski odwiedził studio programu "halo tu polsat", uczestnicząc w dyskusji nad opieką nad rodzicami, którzy wyrządzili w przeszłości krzywdę swoim dzieciom. Piosenkarz jako malutki chłopczyk został oddany do domu dziecka, ale wybaczył swoim rodzicom i nawiązał bliską relację z mamą.

"Powtarzam, że rodziców ma się tylko jednych i rodzice to są też czyjeś dzieci" - ocenił.

Gwiazdor stworzył rodzinę patchworkową. Z dziećmi ma bliski kontakt

Muzyk ożenił się z pięcioma partnerkami - wokalistkami Ich Troje, czyli Magdą Femme i Anną Świątczak, piosenkarką Martą "Mandaryną" Wiśniewską oraz Dominiką Tajner i Polą Wiśniewską. Z trzema żonami doczekał się łącznie sześciorga dzieci i jak mówi, ma z nimi świetne relacje pomimo patchworkowego charakteru rodziny. W "halo tu polsat" odniósł się do wywiadu, którego jego najstarszy syn, Xavier Wiśniewski, udzielił w naszym cyklu "Gwiazdy przejmują Eska.pl". Wokalista zdradził, że niedawno zabrał pierworodnego potomka na urlop i wspólnie spędzili udany czas na długich rozmowach.

"Wczoraj, zupełnie przypadkowo, posłuchałem wywiadu mojego syna dla Radia ESKA. My rozmawiamy bardzo dużo, byliśmy razem na urlopie, każdą noc zarwaliśmy na rozmowach. Polecam wam ten wywiad, dlatego że on tam mówi o nas z perspektywy dziecka, które jednak mimo wszystko było w rodzinie, która do końca pozostała rodziną. Ale umówmy się - nie rozstaliśmy się bez ran, bez cięć. Oni [dzieci - przyp. red.] byli częścią rodziny patchworkowej" - powiedział.

Michał Wiśniewski o dzieciach: "jak to mi się udało"

Piosenkarz nie ukrywa dumy ze swoich rodzinnych kontaktów! W rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla Eska.pl, Xavier przyznał, że blisko trzyma się z siostrą Fabienne, a cała patchworkowa rodzina dobrze funkcjonuje razem i może na siebie liczyć w gorszych chwilach. Wiśniewscy mają też dystans do medialnego szumu.

"I tak sobie pomyślałem: Boże, jak to mi się udało. Bo z drugiej strony ja też mam swoje grzeszki w stosunku do dzieci, każdy ma. Super mama i super tata to są tylko w bajkach" - podsumował Michał Wiśniewski.

