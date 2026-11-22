Kristoffer Eriksen Sundal wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Norweg odniósł w ten sposób pierwsze pucharowe zwycięstwo w karierze. Drugie miejsce zajął debiutujący w Norwegii w pucharowych zawodach Austriak Raffael Zimmermann, który przegrał z triumfatorem zaledwie o 0,2 punktu. Na trzecim stopniu podium stanął kolejny reprezentant gospodarzy Isak Andreas Langmo.

Na półmetku zawodów Sundal plasował się na drugiej pozycji, nieznacznie ustępując koledze z reprezentacji Halvorowi Egnerowi Granerudowi. W finale 25-letni skoczek z Oslo uzyskał najlepszą odległość konkursu, lądując na 138. metrze. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli z 2021 i 2023 roku w finałowej próbie osiągnął 127 metrów, co zepchnęło go na czwartą lokatę i pozbawiło miejsca na podium.

Przed niedzielnym sukcesem Norweg trzykrotnie zajmował trzecie miejsce i raz stanął na drugim stopniu podium w 2024 roku w Oslo. Ma on w dorobku srebrny medal igrzysk olimpijskich w Predazzo w drużynach mieszanych oraz brązowy w duecie, który wywalczył wspólnie z Johannem Andre Forfangiem.

Triumfator odniósł się do swojego pierwszego zwycięstwa.

„Wiedziałem, że stać mnie na zwycięstwo, lecz długo na to czekałem” – przyznał Sundal.

Sytuacja w klasyfikacji generalnej. Pojedyncze punkty Polaka.

Dla 23-letniego Zimmermanna z Austrii niedzielny start był dopiero drugim występem w zawodach Pucharu Świata w karierze. Zawodnik ten ponownie stanął na podium – w sobotę był trzeci. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajmują obecnie ex aequo Sundal oraz zwycięzca pierwszego konkursu, Austriak Stephan Embacher.

Z grona reprezentantów Polski jedynie Kacper Tomasiak zdobył punkty za zajęcie 27. pozycji do klasyfikacji sezonu 2026/27, co stanowi wynik poniżej oczekiwań. Po 133-metrowym skoku z belki o dwa stopnie wyższej niż czołówka potrójny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich zajmował 25. miejsce. W serii finałowej zawodnik długo siedział na belce startowej w oczekiwaniu na uciszenie wiatru i wylądował o trzy i pół metra bliżej.

W krótkiej rozmowie dla telewizji Eurosport ocenił swoje starty.

„Muszę się skupić, żeby więcej było luzu” – podsumował polski zawodnik.

W obronie drugiego skoku Tomasiaka stanął były skoczek Adam Małysz.

„Skok wydawał się nienajgorszy, ale to nie była „petarda”. To, że długo czekał na start, na pewno miało znaczenie (...). Na górze człowiek marznie, noga cierpnie” – zwrócił uwagę Małysz.

Słaby początek sezonu drużyny. Kolejne zmagania w Finlandii.

Pozostali Polacy nie zdołali awansować do finału niedzielnych zawodów. Klemens Joniak zakończył rywalizację na 40. miejscu, natomiast Maciej Kot zajął 42. pozycję po pierwszej serii. Kwalifikacji nie zdołali przejść Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Jakub Wolny. Wąsek i Tomasiak podczas igrzysk olimpijskich w konkurencji duetów wyprzedzili bezpośrednio norweską dwójkę, jednak obecnie z czterema punktami Tomasiak zajmuje 33. lokatę w zestawieniu Pucharu Świata.

Inauguracja w wykonaniu polskiej kadry okazała się rozczarowaniem, ponieważ już w sobotę po raz pierwszy od blisko 12 lat żaden z reprezentantów Polski nie awansował do drugiej serii. Trener kadry Maciej Maciusiak obiecał, że skoczkowie zrobią wszystko, żeby się poprawić, a praca wykonana przed sezonem wcześniej czy później przyniesie efekty. Kolejne konkursy Pucharu Świata odbędą się w następny weekend w fińskiej Ruce.