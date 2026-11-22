Drużyna Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. pokonała zespół Contimax MOSIR Bochnia, wygrywając spotkanie ekstraklasy koszykarek wynikiem 99:84.
Mecz zakończył się w poszczególnych kwartach rezultatami 21:24, 20:18, 30:17 oraz 28:25.
Punkty zdobyte w spotkaniu.
Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp.: Stephanie Jones 20, Courtney Hurt 17, Wiktoria Stasiak 16, Tainy Mair 14, Weronika Telenga 9, Magdalena Szymkiewicz 9, Elle Ladine 6, Klaudia Gertchen 6, Magdalena Kloska 2.
Contimax MOSIR Bochnia: Laura Stockton 32, Anaya Peoples 23, Britney Jones 11, Daria Dubniuk 6, Karolina Maj 5, Bożena Puter 3, Marta Marcinkowska 3, Jastina Kosalewicz 1, Wiktoria Zając 0, Natasza Litkowycz 0.