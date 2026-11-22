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W meczu ekstraklasy koszykarek Lotto MKS Pruszków uległ 1KS Ślęza Wrocław 65:80. Spotkanie rozstrzygnęło się na korzyść drużyny z Wrocławia, która dominowała w pierwszej i trzeciej kwarcie.
Wyniki w poszczególnych częściach meczu wynosiły: 9:20, 25:23, 13:23 i 18:14.
Punkty dla Lotto MKS Pruszków. Kto zdobył najwięcej?
Katarzyna Bukraba 18
Wanesa Furman 17
Oliwia Trzymkowska 8
Anna Krawiec 8
Viyaleta Kiuliak 5
Karolina Zaborska 3
Aleksandra Zmierczak 2
Marta Wieczyńska 2
Alicja Głąbikowska 2
Wikoria Kaczmarek 0
Zdobycze punktowe 1KS Ślęza Wrocław. Deyona Gaston na czele.
Deyona Gaston 22
Aleksandra Mielnicka 15
Ameryst Alston 14
Zuzanna Puc 12
Julia Jeziorna 8
Zuzanna Kulińska 7
Natalia Rutkowska 2
Weronika Gajda 0