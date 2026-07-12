Liga Narodów siatkarek. Jakie drużyny zagrają w turnieju finałowym

Kto awansował do Final Eight

Ostatnie spotkania fazy zasadniczej wyłoniły pełną stawkę drużyn walczących o główne trofeum. Ostatnie miejsce premiowane awansem do turnieju w Makau wywalczyła Japonia, pokonując w Osace polską kadrę w pięciu setach. Polskie siatkarki uplasowały się na ósmej pozycji w tabeli generalnej. Biało-czerwone w trzech poprzednich edycjach zdobywały brązowe medale, jednak tym razem zakończą zmagania na dziewiątym miejscu. Wynika to z faktu, że dziewiąte w zestawieniu Chinki mają zagwarantowany udział w ćwierćfinale jako gospodarz turnieju.

Fazę zasadniczą tegorocznych zmagań wygrały reprezentantki Stanów Zjednoczonych. W nadchodzącym ćwierćfinale amerykańska kadra zmierzy się z zespołem Chin. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau. Pozostałe pary ćwierćfinałowe stworzą Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią oraz Turcja z Kanadą. Międzynarodowa federacja siatkarska w najbliższym czasie opublikuje dokładny harmonogram i godziny rozgrywania poszczególnych spotkań.

Kto opuścił siatkarską elitę?

Walka o utrzymanie się w elitarnym gronie trwała do samego końca fazy zasadniczej. Ogromny sukces odniosła debiutująca w tych prestiżowych rozgrywkach reprezentacja Ukrainy. Prowadzony przez trenera Jakuba Głuszaka zespół zdołał pewnie pokonać Belgię w stosunku 3:0. Zwycięstwo to zagwarantowało ukraińskiej drużynie prawo startu w przyszłorocznej edycji zmagań. Był to kluczowy mecz dla ostatecznego układu dolnej części tabeli, który całkowicie rozstrzygnął losy utrzymania.

Najsłabiej w tegorocznej rundzie zaprezentowała się z kolei drużyna narodowa Bułgarii. Zespół ten zajął ostatecznie ostatnie miejsce w tabeli fazy zasadniczej i musiał pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową. Bułgarskie siatkarki zostały tym samym oficjalnie zdegradowane z grona uczestników. Ekipa z Bałkanów nie zdołała wywalczyć wystarczającej liczby punktów, aby móc przedłużyć swój byt w turnieju. Tegoroczne zmagania przyniosły zatem istotne zmiany w składzie drużyn na kolejny sezon.