Magda Adamowicz z TVN jest w ciąży. Pogodynka zdradziła płeć pierwszego dziecka

Prezenterka pogody TVN Magda Adamowicz zostanie mamą

56-letni aktor Paweł Deląg w najbliższym czasie powita na świecie swoje trzecie dziecko. Partnerka gwiazdora, 36-letnia Patrycja Komorowska, na bieżąco relacjonuje na Instagramie ostatnie chwile przed rozwiązaniem. Podobne emocje przeżywa inna znana postać z telewizji, która w tym roku po raz pierwszy wcieli się w rolę matki. Jest to 32-letnia Magda Adamowicz, oczekująca narodzin swojego debiutanckiego potomka.

Tę dziennikarkę z pewnością kojarzą fani formatów nadawanych na antenie TVN. Kariera Magdy Adamowicz w tej stacji telewizyjnej trwa nieprzerwanie od dłuższego czasu. Swoje pierwsze kroki w redakcji stawiała jako producentka oraz researcherka tworząca "Fakty po południu". Wielki telewizyjny debiut w charakterze prezenterki pogody zaliczyła w 2022 roku, by po niedługim czasie zdobyć ogromną sympatię zgromadzonej przed ekranami widowni.

Dziennikarka chętnie korzysta z popularnych platform internetowych, aby przybliżać internautom kulisy swojej pracy zawodowej. Okazjonalnie publikuje również materiały dotyczące jej codzienności. Warto wspomnieć, że w połowie lipca 2024 roku stanęła na ślubnym kobiercu z mężczyzną, z którym związana jest od wielu lat. Para poznała się w czasach szkolnych i od tamtego momentu stale idą przez życie ramię w ramię.

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Magda Adamowicz pokazała urocze wideo z mężem i ujawniła płeć dziecka

Radosną informację o powiększeniu rodziny prezenterka przekazała swoim internetowym obserwatorom w połowie czerwca. Wraz z mężem z niecierpliwością oczekują narodzin swojego pierwszego potomka. Od chwili ogłoszenia ciąży Magda Adamowicz regularnie informuje fanów o swoim samopoczuciu. Podczas minionego weekendu w sieci opublikowała nowe nagranie wideo, na którym wystąpiła u boku swojego życiowego partnera.

Na opublikowanym materiale wideo para uwieczniła moment ujawnienia płci swojego pierwszego potomka. Przyszli rodzice postanowili zrezygnować z popularnych w internecie balonów z konfetti czy kolorowych wypieków. Przygotowali jedynie dwa okazałe bukiety w odcieniach błękitu i różu. Mąż Magdy Adamowicz otworzył kopertę z wynikami, a następnie z widocznym wzruszeniem wręczył dziennikarce różowe kwiaty. Ten symboliczny gest stanowił jednoznaczne potwierdzenie, że małżonkowie wkrótce powitają na świecie córeczkę.

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