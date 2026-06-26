Michał Szpak jest panseksualny. Wyjawił, jak to celebruje! "Życzę każdemu, żeby podchodził do życia w taki sposób"

Michał Szpak to człowiek-zagadka. Mimo że funkcjonuje w show-biznesie od ponad dekady i jest bez wątpienia kolorowym ptakiem rodzimego rynku muzycznego, o jego życiu prywatnym wiadomo niewiele. W niedawnym wywiadzie dla serwisu ESKA.pl wokalista wyjawił, że udało mu się ukryć przed światem każdą z relacji romantycznych, w które był zaangażowany. Wbrew pozorom wokalista jest bardzo konserwatywną osobą, dla której ważna jest rodzina i poszanowanie prywatności.

Michał Szpak jest panseksualny

Kilka lat temu Szpak zdobył się jednak na szczere wyznanie dotyczące jego orientacji seksualnej. W wywiadzie udzielonym "Twojemu Stylowi" piosenkarz przyznał, że jest osobą panseksualną, co oznacza, że zakochuje się w ludziach bez względu na ich płeć czy tożsamość płciową. Za kulisami koncertu w Bielsku-Białej, której ulicami tego samego dnia przeszedł Marsz Równości, Michał wyznał, co sądzi o takich inicjatywach.

Widziałem i pozdrawiam was wszystkich, w ogóle kocham was za to, że robicie takie rzeczy. Jesteście wspaniali, bo ja akurat z hotelu widziałem ten marsz. Nie mogłem otworzyć okna, ale serce mi urosło. Akurat leciała wtedy "Pszczółka Maja" - podkreślił w rozmowie z Eską.

Artysta zdradził również, jak on na co dzień celebruje swoją dumę.

Michał Szpak wspiera Marsze Równości. Tak celebruje swoją dumę

Michał Szpak o LGBT+

Zapytany, jak on celebruje swoją dumę, wokalista skupił się na byciu sobą. Przy okazji podkreślił, jak ważne jest poszanowanie drugiego człowieka, bez względu na różnice.

Jak celebruję? Chyba tak - wychodząc do ludzi, uśmiechając się i życząc im wszystkiego najlepszego, bez względu na to, kogo kochają, w co wierzą. Po prostu kocham ich całym sercem i życzę każdemu, żeby podchodził do życia w taki sposób, który nie dewastuje ludzkiego życia po drugiej stronie - powiedział w wywiadzie dla ESKA.pl.