Otylia Jędrzejczak przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu? Mistrzyni ma być ratunkiem dla PKOl

Niebotyczny skandal związany z tymczasowym aresztowaniem Radosława Piesiewicza wzbudził ogromne obawy władz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, co w skrajnym scenariuszu może skutkować usunięciem Polski ze światowej organizacji.

Lekarstwem na potężny kryzys wizerunkowy i strukturalny ma być kandydatura Otylii Jędrzejczak, która udowodniła już swoje kompetencje menedżerskie, stawiając na nogi Polski Związek Pływacki.

Wciąż pozostaje otwarte pytanie, czy wybitna pływaczka oficjalnie zgłosi chęć walki o najważniejsze stanowisko i powstrzyma narastającą kompromitację polskiego sportu na arenie międzynarodowej.

16

Radosław Piesiewicz w areszcie. MKOl grozi wykluczeniem PKOl

Zamknięcie Radosława Piesiewicza w areszcie na okres trzech miesięcy, co ma bezpośredni związek z głośną aferą wokół giełdy zondacrypto, drastycznie pogorszyło atmosferę wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zniecierpliwienie zaczyna wykazywać już MKOl, dlatego konieczne jest podjęcie błyskawicznych kroków. Według doniesień portalu Onet, światowa centrala przesłała pismo zawierające trzy warianty wyjścia z kryzysu. Pierwszą opcją jest rezygnacja samego zainteresowanego, drugą szybki wybór jego następcy przez krajowe struktury, natomiast najbardziej dotkliwa konsekwencja zakłada całkowite zawieszenie naszego kraju w prawach członkowskich MKOl, o ile patowa sytuacja nie ulegnie błyskawicznej poprawie.

Przeczytaj także: Piesiewicz pozostaje w areszcie. Kto go zastąpi w PKOL? Powtarza się jedno nazwisko

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie

Otylia Jędrzejczak zastąpi Radosława Piesiewicza? Mistrzyni ma poparcie

Dziennikarze „Super Expressu” ustalili, że w środowisku działaczy uformowała się już silna grupa nacisku, która gorąco namawia Otylię Jędrzejczak do startu w wyborach na stanowisko szefowej komitetu. Sama utytułowana pływaczka wstępnie nie wyklucza takiego scenariusza, co brzmi sensownie w kontekście jej wcześniejszych, bardzo ostrych wypowiedzi uderzających bezpośrednio w Radosława Piesiewicza. Przejęcie przez nią władzy wiązałoby się z gigantycznym wyzwaniem, jakim jest pilne przywrócenie wiarygodności tej niezwykle ważnej instytucji.

Ewentualne dołączenie do wyścigu o fotel prezesa oznacza dla niej wyczerpującą kampanię. Kluczowym czynnikiem nie są tu bowiem sympatie opinii publicznej, lecz głosy oddawane bezpośrednio przez delegatów poszczególnych związków sportowych. W takich rozgrywkach kuluarowe układy mają kolosalne znaczenie, ale potężnym atutem byłej zawodniczki są jej bezdyskusyjne sukcesy w roli sprawnego zarządcy.

Otylia Jędrzejczak ma w swoim dossier twarde dowody na skuteczność, ponieważ przed objęciem przez nią sterów w Polskim Związku Pływackim organizacja borykała się z brakiem jakiegokolwiek dużego partnera biznesowego. Sytuacja zmieniła się błyskawicznie po jej triumfie wyborczym, gdy lukratywną umowę podpisała spółka PGE, wspierająca związek do dziś. Dodatkowo działaczka wynegocjowała powrót transmisji z zawodów pływackich na anteny Telewizji Polskiej. Prawdziwym triumfem było sprowadzenie do Lublina mistrzostw Europy po czternastu latach przerwy i ich perfekcyjna organizacja. Przy okazji tego wydarzenia udało się przyciągnąć kolejnych reklamodawców, dzięki czemu krajowy związek zdołał wypracować spory zysk, pomimo ograniczonej pojemności trybun. Przyszły rok przyniesie kolejną dużą imprezę w postaci mistrzostw kontynentu w skokach do wody, a w kuluarach mówi się nawet o szansach na gospodarkę mistrzostw świata w 2028 roku.

Rywale Otylii Jędrzejczak w walce o PKOl. Rafał Brzoska i inni kandydaci

Start w wyborach nie zagwarantuje utytułowanej sportsmence gładkiego zwycięstwa bez głosowania, ponieważ chętnych do zajęcia lukratywnego stanowiska jest znacznie więcej. Giełda nazwisk jest szeroka, a bardzo często pojawia się na niej wiceprezes PKOl i mistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie, Adam Korol. Mocną pozycję ma podobno również obecny szef sportu w telewizji Polsat, Marian Kmita. W kuluarowych dyskusjach na temat potencjalnych następców skompromitowanego prezesa przewijają się także kolejny z wiceprezesów komitetu Tomasz Chamera oraz legenda chodu Robert Korzeniowski. Zestawienie uzupełnia dość nieoczywiste nazwisko szefa firmy inPost, Rafała Brzoski.