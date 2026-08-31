Zaskakujące wyznanie Adama Małysza o wierze w rodzinie

Adam Małysz ustępuje ze stanowiska prezesa PZN i zyskuje wolny czas

Adam Małysz to ikona sportu, która latami dostarczała polskim kibicom niesamowitych emocji na skoczniach całego świata. Po zakończeniu kariery próbował sił w rajdach samochodowych, a następnie objął stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Jednak "Orzeł z Wisły" kierował związkiem tylko przez jedną kadencję i zrezygnował z ponownego kandydowania. Funkcję prezesa PZN przejął Apoloniusz Tajner, który zarządzał już organizacją przez szesnaście lat (2006-2022). Po rozstaniu ze stanowiskiem Adam Małysz zafundował sobie trzytygodniowy urlop. W rozmowie z Polsat News wyznał, że potem zajął się m.in. sprzątaniem. Teraz udzielił kolejnego wywiadu telewizyjnego, w którym poruszył temat spraw wiary w swoim domu.

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Rodzina Adama Małysza w religijnym rozdarciu

Goszcząc w "Pytaniu na śniadanie", Adam Małysz ujawnił, że jego rodzina jest zróżnicowana pod kątem wyznaniowym. Zięć skoczka jest ewangelikiem, podczas gdy jego córka Karolina jest katoliczką. Co ciekawe, identyczny podział funkcjonuje w małżeństwie samej legendy sportu. Izabela Małysz, podobnie jak jej córka, jest katoliczką, natomiast Adam Małysz to ewangelik (tak jak jego zięć). Choć układ wydaje się skomplikowany, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań religijnych. Temat ten poruszała już wcześniej Karolina Małysz.

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Na pewno wiara ewangelicka jest łatwiejsza. Jest tam spowiedź ogólna. Poza tym ksiądz może mieć rodzinę. Wiara katolicka jest dużo ostrzejsza

– stwierdziła córka Adama Małysza w jednym z wywiadów dla portalu Onet. Nie ukrywała przy tym, że wyznanie protestanckie wydaje się jej interesujące.

Ciągnie mnie do protestanckiej wiary, ale jestem katoliczką i szanuję obrzędy, jakie panują w moim Kościele. Na ten moment na pewno nie ma tematu zmiany wiary

- podkreśliła wyraźnie Karolina Małysz w tamtej rozmowie.