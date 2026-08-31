Ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=? Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty?

Nasz mózg, podobnie jak ciało, potrzebuje codziennego treningu, by zachować sprawność i uniknąć umysłowej stagnacji.

Łamigłówki matematyczne to idealny sposób na szybkie rozruszanie szarych komórek, poprawiając koncentrację i zdolności logiczne.

Podejmij wyzwanie! Oblicz bez kalkulatora: 40−(6+4)×2+24÷6=? Sprawdź, czy twój umysł jest w formie.

Nie tylko mięśnie potrzebują ćwiczeń

Mózg jest organem, który można przez całe życie odbiera informacje, analizuje je, zapamiętuje i wykorzystuje do rozwiązywania kolejnych problemów. Im częściej musi wykonywać takie zadania, tym więcej okazji ma do aktywnego działania. To trochę jak z kondycją fizyczną - bez ruchu trudno oczekiwać, że forma sama się utrzyma.

Matematyka wcale nie musi być nudna

Na myśl o matematyce niektórzy od razu przypominają sobie szkolną tablicę, wzory i sprawdziany. A przecież łamigłówka matematyczna może wyglądać zupełnie inaczej. Sudoku, zagadki logiczne, ciągi liczb czy zadania wymagające znalezienia nietypowego rozwiązania zmuszają do koncentracji i szukania zależności. Czasem wystarczy kilka minut, żeby porządnie "rozruszać szare komórki". Co ważne, nie zawsze liczy się szybkość. W takich zadaniach równie istotne jest analizowanie informacji, sprawdzanie różnych możliwości i wyciąganie wniosków. A kiedy wreszcie uda się znaleźć rozwiązanie - satysfakcja jest całkiem spora.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Nie trzeba poświęcać godzin na skomplikowane zadania. Kilka minut świadomego wysiłku umysłowego może być ciekawym elementem codziennej rutyny. Łamigłówki matematyczne mają przy tym dodatkową zaletę - można rozwiązywać je praktycznie wszędzie, bez specjalnego sprzętu. Wiecie już, ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=? Jeżeli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Rozpoczynamy od działania w nawiasie:

6+4=10

Otrzymujemy:

40−10×2+24÷6

Krok 2. Następnie przechodzimy do mnożenia i dzielenia:

10×2=20

oraz

24÷6=4

Czyli:

40−20+4

Krok 3. Odejmowanie i dodawanie (w kolejności od lewej do prawej):

40−20=20 20+4=24

40−(6+4)×2+24÷6=24

Udało wam się poprawnie obliczyć działanie? Jeśli tak, należą wam się brawa.