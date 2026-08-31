Ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=? Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-08-31 13:33

Codziennie ćwiczymy ciało, chodzimy na spacery albo wybieramy się na siłownię, jednak często zapominamy, iż nasz mózg także potrzebuje codziennej stymulacji. Dbanie o nasz umysł może skutecznie wspierać jego sprawność. Prostym sposobem na trening naszego mózgu są łamigłówki matematyczne. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć bez użycia kalkulatora, ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=?

Dłoń dziecka na tablicy szkolnej z napisanym kredą działaniem dwa plus dwa. O treningu mózgu przeczytasz na Eska.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Nasz mózg, podobnie jak ciało, potrzebuje codziennego treningu, by zachować sprawność i uniknąć umysłowej stagnacji.
  • Łamigłówki matematyczne to idealny sposób na szybkie rozruszanie szarych komórek, poprawiając koncentrację i zdolności logiczne.
  • Podejmij wyzwanie! Oblicz bez kalkulatora: 40−(6+4)×2+24÷6=? Sprawdź, czy twój umysł jest w formie.

Nie tylko mięśnie potrzebują ćwiczeń

Mózg jest organem, który można przez całe życie odbiera informacje, analizuje je, zapamiętuje i wykorzystuje do rozwiązywania kolejnych problemów. Im częściej musi wykonywać takie zadania, tym więcej okazji ma do aktywnego działania. To trochę jak z kondycją fizyczną - bez ruchu trudno oczekiwać, że forma sama się utrzyma.

Matematyka wcale nie musi być nudna

Na myśl o matematyce niektórzy od razu przypominają sobie szkolną tablicę, wzory i sprawdziany. A przecież łamigłówka matematyczna może wyglądać zupełnie inaczej. Sudoku, zagadki logiczne, ciągi liczb czy zadania wymagające znalezienia nietypowego rozwiązania zmuszają do koncentracji i szukania zależności. Czasem wystarczy kilka minut, żeby porządnie "rozruszać szare komórki". Co ważne, nie zawsze liczy się szybkość. W takich zadaniach równie istotne jest analizowanie informacji, sprawdzanie różnych możliwości i wyciąganie wniosków. A kiedy wreszcie uda się znaleźć rozwiązanie - satysfakcja jest całkiem spora.

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Ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Nie trzeba poświęcać godzin na skomplikowane zadania. Kilka minut świadomego wysiłku umysłowego może być ciekawym elementem codziennej rutyny. Łamigłówki matematyczne mają przy tym dodatkową zaletę - można rozwiązywać je praktycznie wszędzie, bez specjalnego sprzętu. Wiecie już, ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=? Jeżeli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 40−(6+4)×2+24÷6=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Rozpoczynamy od działania w nawiasie:

6+4=10

Otrzymujemy:

40−10×2+24÷6

Krok 2. Następnie przechodzimy do mnożenia i dzielenia:

10×2=20

oraz

24÷6=4

Czyli:

40−20+4

Krok 3. Odejmowanie i dodawanie (w kolejności od lewej do prawej):

40−20=20 20+4=24

40−(6+4)×2+24÷6=24

Udało wam się poprawnie obliczyć działanie? Jeśli tak, należą wam się brawa.

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