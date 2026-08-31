Jan Ziółkowski zmienia barwy we Włoszech. Reprezentant Polski zagra w AC Monza

Jan Ziółkowski wypożyczony z AS Romy. Polski obrońca zagra w AC Monza

Mający 21 lat zawodnik przeniósł się do stolicy Włoch zaledwie rok temu, opuszczając warszawską Legię. Swój pierwszy mecz na boiskach włoskiej elity rozegrał 28 września 2025 roku. Podczas debiutanckiego sezonu w Serie A Ziółkowski wybiegł na murawę 18 razy, notując dodatkowo cztery występy w rozgrywkach Ligi Europy oraz jedno pucharowe starcie w Coppa Italia.

Środkowy defensor, mający na koncie trzy mecze w seniorskiej reprezentacji Polski, w bieżącej kampanii ani razu nie pojawił się na murawie w koszulce rzymian. Jego nowy klub fatalnie wszedł w obecne rozgrywki ligowe. Zespół AC Monza zaliczył dotychczas dwie bolesne porażki, wyraźnie ulegając 1:4 Interowi Mediolan oraz przegrywając 2:3 w starciu z Udinese.

Niewykluczone, że Polak szybko dostanie szansę zaprezentowania swoich umiejętności. Wszystko wskazuje na to, że w barwach nowej drużyny zadebiutuje już w niedzielnym spotkaniu z Parmą.

Warto przypomnieć, że młody stoper nie jest pierwszym piłkarzem znad Wisły, który w ostatnim czasie zameldował się w tym zespole na zasadzie wypożyczenia. Wcześniej barwy włoskiej ekipy przywdziewał Kacper Urbański. Pomocnik występujący wcześniej w Górniku Zabrze grał w Monzy w sezonie 2024/25, przebywając na wypożyczeniu z ekipy Bolonii, jednak ostatecznie nie potrafił na dłużej przebić się do wyjściowej jedenastki.