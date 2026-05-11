Egzamin ósmoklasisty 2026 z polskiego – odpowiedzi, arkusz CKE i rozwiązania zadań. Co było na egzaminie? [11.05.2026]

Egzamin ósmoklasisty 2026 – arkusze CKE z polskiego i odpowiedzi [11.05.2025]

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego rozpoczął maraton egzaminacyjny dla uczniów kończących szkołę podstawową. Tuż po rozpoczęciu testu wielu uczniów i rodziców zaczęło szukać w internecie informacji o tym, co było na egzaminie ósmoklasisty 2026, jakie pojawiły się tematy wypracowań oraz gdzie znaleźć arkusze CKE z polskiego i odpowiedzi.

W tym materiale na bieżąco publikujemy najważniejsze informacje dotyczące egzaminu. Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni oficjalne materiały, pojawią się tutaj również egzamin ósmoklasisty 2026 arkusze CKE z polskiego, a także proponowane rozwiązania zadań.

Odpowiedzi egzamin ósmoklasisty 2026 – język polski 11 maja 2026 r.

Po zakończeniu egzaminu uczniowie masowo porównują swoje rozwiązania z odpowiedziami publikowanymi w sieci. Warto jednak pamiętać, że pierwsze odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2026 z polskiego są jedynie sugerowane. Na oficjalny klucz odpowiedzi przygotowany przez CKE trzeba jeszcze poczekać.

Mimo to proponowane rozwiązania mogą pomóc uczniom ocenić, jak poradzili sobie z arkuszem oraz które zadania mogły sprawić najwięcej problemów.

Egzamin ósmoklasisty 2026: polski. Arkusze CKE, zadania, odpowiedzi

Oficjalne arkusze CKE z języka polskiego 2026 opublikujemy natychmiast po ich udostępnieniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wraz z arkuszami pojawią się również odpowiedzi, analiza pytań oraz omówienie tematów wypracowań.

Dzięki temu uczniowie będą mogli dokładnie sprawdzić wszystkie zadania i porównać swoje odpowiedzi z proponowanymi rozwiązaniami.

O czym pisali uczniowie? Tematy wypracowań z języka polskiego okazały się zaskoczeniem

Wśród typowań niezmiennie dominowały „Dziady” i „Balladyna” — to właśnie te tytuły najczęściej przewijały się w rozmowach uczniów i nauczycieli. Wielu liczyło, że jeśli temat będzie dotyczył lektury, to wybór padnie na jedną z tych dobrze znanych pozycji. Czy przewidywania okazały się trafne, czy nastąpiło ogromne zaskoczenie ze strony CKE?

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze sygnały dotyczące tematów, które trafiły do arkuszy CKE z języka polskiego. Początkowo była mowa o takich pozycjach jak: „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” autorstwa C.S. Lewis czy "Latarnik" Henryka Sienkiewicza. Jednak z kolejnymi minutami w mediach społecznościowych pojawiły się zupełnie inne informacje, m.in. że w arkuszu CKE nie było wskazanej żadnej konkretnej lektury obowiązkowej, co dla wielu było ogromnym zaskoczeniem.

Krótko potem, na portalu X zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji, że zadania w arkuszu egzaminacyjnym dotyczyły opowiadania o wyprawie po magiczną rzecz z bohaterem jednej z lektur (na liście lektur obowiązkowych znajduje się kilka pozycji, które mogłyby być inspiracją) oraz przemówienia o przyszłości na podstawie tekstu Stanisława Lema.

