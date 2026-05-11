Finał "Tańca z Gwiazdami" w cieniu skandalu. Internauci wybrali innych zwycięzców

Fani "Tańca z Gwiazdami" oburzeni. Sebastian Fabijański i Julia Suryś bez Kryształowej Kuli

Najnowsza edycja tanecznego show od pierwszego odcinka dostarczała potężnej dawki emocji, zaskakujących zwrotów akcji oraz niespodziewanych pożegnań z parkietem. Oglądający błyskawicznie znaleźli swoich faworytów, a walka o najważniejsze trofeum z każdym tygodniem stawała się coraz bardziej zacięta. Ostatnie starcie maksymalnie podniosło temperaturę rywalizacji, ponieważ cztery finałowe duety zaprezentowały najwyższy poziom, a eksperci uznali przygotowane choreografie za jedne z najlepszych w historii formatu. Pomimo tak wysokiego poziomu artystycznego, zaledwie chwilę po emisji ostatniego odcinka sieć zalała fala krytycznych i bezlitosnych komentarzy ze strony rozgoryczonych fanów.

Kuba Wojewódzki podsycił plotki. Internauci oceniają przegraną Sebastiana Fabijańskiego

Bezpośrednio pod wpisami informującymi o ostatecznych rozstrzygnięciach pojawiło się mnóstwo gorzkich słów. Znaczna część publiczności wprost wyrażała swoje niezadowolenie, zaznaczając, że ostateczny werdykt absolutnie nie oddaje tego, co działo się na telewizyjnym parkiecie. Błyskawicznie zaczęły mnożyć się mocne wpisy, w których zbulwersowani fani wprost sugerowali, że końcowy rezultat został z góry zaplanowany, a sam finał wyreżyserowany. Napięcie rosło z każdą kolejną minutą po zakończeniu telewizyjnej transmisji na żywo.

Niestety jestem bardzo zawiedziona tym finałem. Wszyscy tańczyli świetnie, ale te emocje, ciarki na ciele i talent aktorski wykorzystany podczas tańca to było to, co zdecydowanie dawało największe poruszenie podczas tańca Julii i Sebastiana - pisze jedna z internautek.

Oliwy do ognia dolał dodatkowo Kuba Wojewódzki, publikując zastanawiający wpis w mediach społecznościowych. Znany dziennikarz jeszcze przed zakończeniem głosowania zasugerował, że główną nagrodę w show zgarnie Gamou Fall. Spora część internautów natychmiast połączyła te doniesienia, tworząc liczne teorie spiskowe, chociaż na forach nie brakowało również stanowczych opinii, że był to wyłącznie zbieg okoliczności lub celowa prowokacja medialna showmana.

Trzeba jednak podkreślić, że ostateczny wynik spotkał się również ze zrozumieniem wielu osób śledzących program z zapartym tchem. Obrońcy zwycięzcy racjonalnie argumentowali, że triumfujący aktor od samego początku uchodził za najsilniejsze ogniwo edycji i konsekwentnie prezentował wybitne umiejętności taneczne. Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś musieli ostatecznie przełknąć gorycz porażki, ale niewątpliwie zyskali gigantyczną przychylność widzów. Ich parkietowe popisy wywołały masę pozytywnych dyskusji, a publiczność przed telewizorami mocno doceniła ich ogromny postęp oraz niezwykłą ekspresję na scenie.

