Michał Kassin zamieszkał z partnerem. Tancerz zdradza, co z oświadczynami

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-22 15:57

Tancerz Michał Kassin, którego doskonale znają widzowie programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", od ponad roku jest w szczęśliwym związku. Ze swoim partnerem Kacprem już od kilku miesięcy dzieli mieszkanie, ale na oświadczyny na razie się nie zanosi. Zakochany tancerz zdradził, jakie ma do tego podejście!

Michał Kassin, którego taneczne umiejętności podziwiają miliony widzów w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w Polsce. Nie tylko za sprawą telewizyjnych występów, ale też otwartego mówienia o sprawach sercowych i obecności w sieci. Ostatnio Kassin zdradził, czy ma w planach zaręczyny ze swoim chłopakiem.

Michał Kassin zamieszkał z chłopakiem. Tancerz jest szczęśliwie zakochany

Gwiazdor kilku sezonów "Tańca z Gwiazdami", w którym niemal wywalczył zwycięstwo z Roxie Węgiel, a ostatnio partnerował Barbarze Bursztynowicz, budzi podziw nie tylko talentem, ale też szczerym podejściem do mówienia o swoim życiu. Dawniej był związany z Jakubem Pursą, znanym z "You Can Dance - Po Prostu Tańcz", a ich rozstanie odbiło się w mediach szerokim echem. Michał Kassin z czasem poznał swojego obecnego partnera, modela Kacpra Drzymałę. Panowie pokazują w sieci swoje wspólne chwile, a także zagościli już na planie "Tańca z Gwiazdami". Jak się okazuje, w tym roku postanowili zamieszkać razem, o czym tancerz opowiedział w rozmowie z "Pudelkiem".

"Mieszkamy ze sobą dopiero 4 miesiące i jest wiele sytuacji, w których się jeszcze nie widzieliśmy. Poprzez to, że mieszkamy teraz razem, widzimy się w lepszych i gorszych chwilach" - powiedział.

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Michał Kassin z partnerem Kacprem na ściance Polsatu, obaj ubrani w czarne kurtki i koszule, uśmiechają się i trzymają za ręce. Tancerz zdradził, co z oświadczynami, o czym możesz przeczytać na naszym portalu. Para stoi na tle błyszczącej ściany z logo Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami i kulami dyskotekowymi.
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Zaręczyny na razie nie w planach

Jak dodał sympatyczny tancerz, ślub - zwłaszcza na tak wczesnym etapie związku - nie jest kwestią priorytetową. Michał Kassin wprost przyznaje, że oświadczyny przyjdą w odpowiednim czasie, ale dobrze jest widzieć coraz większe zmiany i wzrost poparcia dla praw par jednopłciowych w Polsce. Jak podkreślił, najważniejsze jest bezpieczeństwo - chociażby możliwość dostępu do informacji medycznych, gdy partner znajdzie się w szpitalu.

"Jestem przeogromnie szczęśliwy i ustaliliśmy, że kto poczuje, że to ten moment, to wyjdzie z inicjatywą oświadczyn. Dla mnie nie jest to jakieś konieczne. Cieszę się, że w Polsce się coś zmienia i wszystko idzie w kierunku tego, żeby można było mieć formalne wnioski. Nie chodzi o sam fakt ślubu, a o bezpieczeństwo" - wyznał.

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