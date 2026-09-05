Charles Leclerc przed Grand Prix Włoch. Jakim samochodem przyjechał na tor?

Wyjątkowy klasyk zamiast nowoczesnego Ferrari

Reprezentant Monako przybył na obiekt Autodromo Nazionale di Monza w spersonalizowanym klasycznym aucie. Charles Leclerc zasiadł za kierownicą zabytkowego Fiata 500 wyprodukowanego w 1969 roku. Pojazd wchodzący w skład prywatnej kolekcji kierowcy został w unikalny sposób ozdobiony, a jego dach pokryto barwami czerwono-białej flagi Monako. Zjawiskowy samochód wzbudził duże zainteresowanie wśród zgromadzonych na torze obserwatorów. Auto mocno kontrastowało z nowoczesnymi i szybkimi maszynami, z którymi zawodnik ma do czynienia na co dzień.

Wybór takiego środka transportu nie był przypadkowy i stanowił nawiązanie do motoryzacyjnych korzeni zawodnika. W czasach swojej młodości gwiazdor zespołu Ferrari jeździł bardzo podobnym modelem kultowego pojazdu. W drodze na włoski tor kierowcy towarzyszyła jego żona, Alexandra Saint-Mleux. Wcześniej zawodnik był już wielokrotnie widywany podczas przejażdżek tym konkretnym egzemplarzem po ulicach rodzinnego Monte Carlo. Zakup samochodu z 1969 roku miał dla niego wartość sentymentalną i historyczną.

Kto prowadzi w mistrzostwach przed rundą?

Zmagania o Grand Prix Włoch na słynnym torze Monza to trzynasta runda obecnych mistrzostw świata Formuły 1. Po rozegraniu dwunastu wcześniejszych eliminacji na fotelu lidera klasyfikacji generalnej zasiada Kimi Antonelli. Włoski zawodnik reprezentujący barwy zespołu Mercedes zgromadził dotychczas 242 punkty na swoim koncie. Utrzymanie przewagi na domowym torze będzie dla niego najważniejszym celem tego weekendu. Rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco dla miejscowej publiczności zebranej na trybunach.

Dla Charlesa Leclerca weekend wyścigowy we Włoszech to niezwykle ważny moment całego sezonu. Reprezentant stajni z Maranello plasuje się obecnie na piątym miejscu w tabeli z dorobkiem 155 punktów. Walka o wyższe lokaty rozpocznie się już podczas dzisiejszych kwalifikacji, które zaplanowano punktualnie na godzinę 16:00. Ostateczne rozstrzygnięcia przyniesie jednak niedzielny wyścig główny. Zespół Ferrari liczy na solidny występ swojego kierowcy przed własną, niezwykle wymagającą publicznością.