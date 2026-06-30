Michał Kassin chwali się imponującą rzeźbą. Takiej zmiany sylwetki nikt się nie spodziewał

Michał Kassin zrzucił zbędne kilogramy. Tancerz pokazał imponującą formę

Michał Kassin pokazał, że dodatkowe kilogramy i spadki formy dotykają również osoby zawodowo związane ze sportem i ruchem. Mimo ogromnej sprawności na parkiecie, tancerz musiał zmierzyć się z powszechnymi trudnościami. Złe nawyki żywieniowe, przepracowanie i stres spowodowały, że jego ciało przestało wyglądać tak, jakby tego chciał. Zdecydował się jednak na zmianę i podjął walkę o lepsze zdrowie i wygląd. Swoją niesamowitą przemianą pochwalił się właśnie w sieci, czym wywołał niemałe poruszenie. Rezultaty jego pracy są imponujące.

Zobacz też: Michał Kassin o mieszkaniu z partnerem i ewentualnym ślubie. Tancerz wspomniał też o bezpieczeństwie

17

Internauci w szoku po metamorfozie Michała Kassina. Tancerz motywuje innych

Michał zestawił na swoim profilu na Instagramie zdjęcia sprzed redukcji z aktualnymi kadrami, na których prezentuje widocznie wyszczuploną i mocno umięśnioną sylwetkę. Zmiana jest ogromna, a pod postem błyskawicznie posypały się pełne zachwytu komentarze od fanów. Tancerz zaznaczył jednak, że od samej zmiany wyglądu ważniejsze jest przesłanie dla jego obserwatorów.

Zobacz też: Michał Kassin szczerze o freestyle w "Tańcu z Gwiazdami 18". Zwrócił uwagę nie na emocje, ale na teatr

Sonda Stosowałeś/aś tabletki na odchudzanie? Tak Nie

Jeśli uważasz, że jesteś teraz w gorszym momencie, pamiętaj - to tylko moment, a nie miejsce, w którym musisz zostać - napisał, motywując osoby, które również walczą o lepszą wersję siebie.

Tancerz szczerze przyznał, że jego droga nie była pozbawiona trudności. Opowiedział o zmęczeniu, napięciu i nadmiarze pracy, które prowadziły do niewłaściwych wyborów żywieniowych i gorszego samopoczucia. Zauważył, że panuje błędne przekonanie o idealnej, całorocznej formie profesjonalnych tancerzy, podczas gdy prawda wygląda inaczej.

To właśnie otwartość tancerza spotkała się z ogromnym uznaniem. Zamiast kreować sztuczny wizerunek, podzielił się autentycznymi zmaganiami człowieka, który pokonał kryzys i dzięki determinacji osiągnął cel.

Michał Kassin podkreślił również znaczenie współpracy ze swoim trenerem, któremu podziękował za pomoc w trakcie procesu odchudzania. Wyjaśnił, że jego sukces to nie efekt cudownych diet, a wynik dobrze przygotowanego planu, konsekwencji i cierpliwości.

Zobacz też: Te polskie gwiazdy LGBTQ+ się nie ukrywają. Zobacz, kto dokonał coming outu