Magdalena Tarnowska w Tańcu z Gwiazdami 19. Piękna trenerka ma pod opieką uczestnika, który budzi ogromne emocje

Kim jest trenerka, która ma poprowadzić Dominika Smaruja na szczyt?

Magdalena Tarnowska to prawdziwa petarda na parkiecie i jedna z najbardziej lubianych profesjonalnych tancerek w polskim show-biznesie. W 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” wciela się w rolę trenerki, której zadaniem jest oszlifować taneczny diament, jakim okazał się aktor Dominik Smaruj z serialu „Pierwsza miłość”. Jej potężna wiedza i naturalna charyzma sprawiają, że widzowie już teraz typują tę parę jako czarnego konia całego formatu.

Zanim mistrzyni trafiła przed telewizyjne kamery, zdobywała najwyższe laury na profesjonalnych turniejach. Tarnowska specjalizuje się w tańcach latynoamerykańskich i może poszczycić się najwyższą międzynarodową klasą taneczną „S”. W swoim bogatym portfolio ma tytuły wielokrotnej mistrzyni Polski w kategoriach Latin od 16 do 21 lat oraz prestiżowe wicemistrzostwo Polski w kategorii Latin Dorośli. Swoją przygodę z hitowym show Polsatu rozpoczęła w 16. sezonie i błyskawicznie stała się niezastąpionym filarem ekipy.

Sukces, wielka miłość z parkietu i łzy wzruszenia

Choć sport to jej największa pasja, udział w rozrywkowym formacie odmienił nie tylko jej ścieżkę zawodową, ale i życie osobiste. W 17. edycji programu Magdalena Tarnowska wytańczyła Kryształową Kulę w parze z popularnym influencerem, Mikołajem „Bagim” Bagińskim. Niesamowita chemia z ekranu szybko przeniosła się do świata realnego. W 2026 roku para oficjalnie potwierdziła, że łączy ich gorące uczucie, co wywołało ogromną falę zachwytu wśród wspierających ich fanów.

Zjawiskowa gwiazda parkietu absolutnie nie spoczywa na laurach i z impetem rozwija również własne biznesy. W sierpniu tego samego roku zorganizowała duże autorskie warsztaty taneczne pod szyldem „Madzia Moves”. Jak sama szczerze przyznała, w dniu wydarzenia bardzo stresowała się o frekwencję, jednak gdy zobaczyła tłumy w swoim rodzinnym mieście, całkowicie zabrakło jej tchu i zalała się łzami wzruszenia bezpośrednio na scenie.

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U boku gwiazdora serialu Polsatu. Czy ponownie zdobędą serca widzów?

Najnowsza odsłona widowiska przyniosła jej całkowicie nowe, ekscytujące wyzwanie. Magdalena podjęła się treningów z Dominikiem Smarujem, który ze względu na sympatię widzów z marszu zaczął być określany mianem faworyta do wygranej. Choć sam aktor wypowiada się o swoich szansach niezwykle skromnie, by uniknąć zbędnej presji, eksperci nie mają wątpliwości. Perfekcyjny warsztat choreograficzny Tarnowskiej w połączeniu z ambicją jej partnera stanowią na parkiecie genialny duet. Widzowie gorąco wierzą, że to właśnie ona doprowadzi go prosto do wielkiego finału.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem Magdaleny?

Kultowe widowisko to wręcz idealna propozycja dla widzów ceniących rywalizację z najwyższej półki, pełną elegancji i morderczych emocji. W każdym z odcinków gwiazdy, wspierane przez doświadczonych profesjonalistów pokroju Magdaleny Tarnowskiej, poddawane są surowym ocenom jury po wielu godzinach wyczerpujących treningów na sali. Walka o zdobycie ich uznania oraz bezcennej Kryształowej Kuli niemal zawsze gwarantuje mnóstwo magicznych i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Długo wyczekiwany sezon startuje już 6 września. Zmagania par na lśniącym parkiecie będzie można śledzić na antenie telewizji Polsat, w każdą niedzielę o godzinie 19:55. Koniecznie zróbcie sobie wolne w ten weekendowy wieczór, by przekonać się na własne oczy, czym tym razem zachwyci nas uwielbiana trenerka i jej nowy partner!