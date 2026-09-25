Nielegalne e-papierosy w Legnicy. Policjanci przejęli towar wart miliony złotych

Akcja policji i służb skarbowych w Legnicy

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przeprowadzili działania skierowane przeciwko osobom czerpiącym zyski z nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi. Funkcjonariusze współpracowali przy tej sprawie z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Służby przez wiele tygodni skrupulatnie gromadziły informacje oraz weryfikowały ustalenia dotyczące obrotu papierosami elektronicznymi. Wspólna praca pozwoliła na zabezpieczenie łącznie ponad 13 000 sztuk jednorazowych e-papierosów, które miały trafić do sprzedaży na tak zwanym czarnym rynku.

Zatrzymany 32-letni mieszkaniec Legnicy

Mundurowi ustalili, że nielegalne produkty należały do 32-letniego mieszkańca Legnicy, który przechowywał wyroby akcyzowe wbrew przepisom ustawy. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że handel takimi produktami to nie tylko straty finansowe dla państwa, ale też potencjalne zagrożenie dla konsumentów. Zabezpieczone e-papierosy nie posiadały wymaganych oznaczeń i nie zostały legalnie dopuszczone do obrotu. Ich skład, pochodzenie oraz jakość nie podlegały kontroli przewidzianej dla produktów wprowadzanych na rynek zgodnie z prawem, co może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia osób po nie sięgających.

Zarzuty prokuratorskie i dozór policji

W czwartek 24 września 2026 roku prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty dotyczące naruszenia przepisów karnych skarbowych oraz ustawy o ochronie zdrowia. Podejrzany odpowie między innymi za uszczuplenie podatku akcyzowego oraz złamanie zakazów związanych z produkcją lub importem wyrobów tytoniowych. Prokurator zastosował wobec 32-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie 15 000 zł. Na poczet przyszłych kar i należności mundurowi zabezpieczyli także gotówkę oraz złotą biżuterię.

Przeszłość kryminalna podejrzanego

W toku prowadzonych czynności ustalono, że zatrzymany legniczanin był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu. Policjanci podkreślają, że skuteczne uderzenie w przestępczość gospodarczą było możliwe dzięki żmudnej pracy operacyjnej i dokładnej weryfikacji zebranych informacji. Zanim funkcjonariusze pojawili się pod konkretnym adresem, wykonali szereg czynności pozwalających na precyzyjne zaplanowanie działań. Przejęcie 13 000 nielegalnych produktów jest efektem doświadczenia i współpracy policjantów oraz funkcjonariuszy skarbowych z Wrocławia.

Źródło: Policja.pl