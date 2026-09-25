Turniej WTA w Singapurze. Maja Chwalińska w półfinale

Pewne zwycięstwo nad obrończynią tytułu

Maja Chwalińska odniosła w turnieju WTA 500 w Singapurze już trzecie zwycięstwo. We wcześniejszych rundach pokonała Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 6:4, 6:2 oraz Ukrainkę Ołeksandrę Olijnykową 6:0, 6:1. Jej rywalką w ćwierćfinale była Elise Mertens, zajmująca 19. miejsce w światowym rankingu i broniąca tytułu w Singapurze.

Mertens dopiero w piątek, 25 września 2026 roku, rozegrała swój pierwszy mecz w turnieju. Belgijka miała wolny los w pierwszej rundzie, a w drugiej wygrała walkowerem z Barborą Krejcikovą, która wycofała się z zawodów. W starciu z Polką Mertens popełniała jednak błędy i nie potrafiła wejść w odpowiedni rytm meczowy, co Chwalińska pewnie wykorzystała.

Maja Chwalińska blisko awansu w rankingu

Podobny przebieg miało poprzednie starcie obu zawodniczek w 2. rundzie tegorocznego turnieju Rolanda Garrosa. Wówczas Polka wygrała 6:4, 6:0 i ostatecznie dotarła aż do finału. W singapurskim półfinale Chwalińska zmierzy się z Leylah Fernandez, która niespodziewanie wyeliminowała najwyżej rozstawioną Mirrę Andriejewą, wygrywając 6:2, 7:5. Będzie to pierwsze spotkanie Polki z 31. w rankingu Kanadyjką.

Dzięki awansowi do półfinału w Singapurze Chwalińska ma zapewniony awans w rankingu. Polka przesunie się z 25. na 21. miejsce w klasyfikacji WTA, wyrównując tym samym swój życiowy rekord. Wynik ćwierćfinału to 6:2, 6:2 dla reprezentantki Polski.