Polska – Bośnia w Lidze Narodów. Dzieci z Cancer Fighters wyprowadzą kadrę na murawę

Fani zasiadający na trybunach PGE Narodowego zobaczą w piątek przed spotkaniem Polski i Bośni piękny, poruszający obrazek.

Młodzi pacjenci, wspierani przez fundację Cancer Fighters, spełnią swoje sportowe sny, asystując kadrze przy wyjściu na murawę.

Rozpoczęcie tego boju przewidziano na 20:45.

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Dzieci z Cancer Fighters gośćmi meczu reprezentacji Polski

Zmagania reprezentacji Polski zaplanowane na piątek zyskają niepowtarzalny charakter. Kibice w Warszawie ujrzą, jak zawodnikom obu ekip będą asystować dzielni wojownicy, każdego dnia mierzący się z największym z możliwych wyzwań – ratowaniem własnego zdrowia. Eskortę dziecięcą, która pojawi się na murawie przed rywalizacją z reprezentacją Bośni i Hercegowiny, utworzą mali podopieczni wspierani przez organizację Cancer Fighters.

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Zarówno dla młodych fanów futbolu, jak i dla zawodników i obserwatorów będzie to chwila pełna ogromnych emocji. Stanięcie na boisku tuż obok uwielbianych piłkarzy to dla ciężko doświadczonych pociech absolutne spełnienie marzeń i szansa na zapomnienie o wyczerpującym procesie leczenia. Ten niezwykły krok ma dodać im wiary i udowodnić, że piłkarskie środowisko wspiera ich w tej trudnej batalii.

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Początkiem tej niezwykłej inicjatywy okazały się roszady w strukturach współpracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej. Umowa wiążąca piłkarską centralę z koncernem ORLEN uległa zakończeniu, a nowe warunki wciąż są dyskutowane. Związek przekazał, że póki oficjalny dokument nie zostanie przedłużony, przywileje reklamowe dla najważniejszego z mecenasów pozostają zawieszone.

Jednym z przywilejów gwarantowanych w ramach pakietu sponsorskiego było obsadzenie siedmiu miejsc w eskorcie najmłodszych kibiców. Miejsca przekazano więc podopiecznym Cancer Fighters. Znamienny jest fakt, że podopieczni fundacji Cancer Fighters dostąpią tego zaszczytu nie tylko w ten piątek, ale także przy okazji kolejnej potyczki rozgrywanej na polskim stadionie.

Liga Narodów z Bośnią. O co zagrają Biało-czerwoni?

Mecz z reprezentacją Bośni i Hercegowiny zwiastuje wejście polskiego zespołu do walki w nowej edycji Ligi Narodów 2026/27. Po jesiennych niepowodzeniach w roku 2024 ekipa krajowa po raz pierwszy w swojej historii wylądowała w dywizji B, ustępując w tabeli Chorwacji, Portugalii oraz Szkocji.

Formacja prowadzona przez selekcjonera Jana Urbana chce niezwłocznie wywalczyć przepustkę do najlepszej stawki. Żeby tak się stało, biało-czerwona kadra musi bezwzględnie zająć pozycję lidera w swojej grupie albo wywalczyć awans jako ekipa z drugiego miejsca poprzez triumf w barażowych pojedynkach. Opiekun drużyny mocno zaakcentował znaczenie startu w tych zawodach.

- Musimy poważnie potraktować Ligę Narodów. Jest to również ścieżka prowadząca do mistrzostw Europy. Jeśli nie będzie nam dane dostać się bezpośrednio z eliminacji, to tutaj jest pewna możliwość -

Początek piątkowych zmagań na PGE Narodowym wyznaczono na 20:45.