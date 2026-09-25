WTA w Singapurze. Kto czeka na Maję Chwalińską w wielkim finale?

Talia Gibson już czeka w finale

Jeśli Maja Chwalińska w sobotnim półfinale turnieju WTA 500 w Singapurze wygra z Kanadyjką Leylah Fernandez, to jej ostatnią rywalką będzie Talia Gibson. Australijska tenisistka awansowała do finału bez wychodzenia na kort. Jej przeciwniczka, Rosjanka Tatiana Prozorowa, wycofała się z rywalizacji.

Spotkanie Mai Chwalińskiej z Leylah Fernandez rozpocznie się w samo południe czasu polskiego. To będzie pierwsze starcie tych zawodniczek na korcie. Obie zaprezentowały doskonałą formę we wcześniejszych etapach turnieju.

Sukcesy Chwalińskiej i Fernandez w ćwierćfinałach

W piątkowych ćwierćfinałach obie tenisistki pokonały wyżej notowane rywalki. Rozstawiona z numerem piątym Maja Chwalińska pewnie wygrała z Belgijką Elise Mertens (nr 4) wynikiem 6:1, 6:2. Był to niezwykle udany występ reprezentantki Polski.

Z kolei grająca z szóstką Kanadyjka Leylah Fernandez uporała się z faworytką turnieju, Rosjanką Mirrą Andriejewą (nr 1), wygrywając 6:2, 7:5. Niezależnie od dalszych wyników w Singapurze, Chwalińska awansuje z 25. na 21. lokatę w rankingu WTA, wyrównując swoje najlepsze osiągnięcie w karierze.