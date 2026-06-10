Media aż huczą o wyprowadzce Roxie Węgiel. Wiemy, gdzie zamieszka!

Roxie Węgiel postawiła na spore zmiany w swoim życiu prywatnym. Wokalistka i jej mąż Kevin Mglej z dumą obwieścili niedawno, że rozpoczęli budowę wymarzonego domu. Ten nowy etap w ich życiu prywatnym zbiegł się z ważnym momentem w życiu zawodowym. Roxie lada moment zaprezentuje słuchaczom swoją nową płytę, nazwaną tak jak pierwszy singiel z niej pochodzący - "Błękit".

Roxie Węgiel - wyprowadzka

Mimo bardzo pracowitego czasu, bowiem machina promocyjna wydawnictwa już ruszyła, zakochani postanowili wyprowadzić się z zamieszkiwanego dotąd mieszkania na warszawskiej Woli, gdzie swego czasu gościli kamery telewizyjne. Artystka już dawno temu mówiła nam, że nie zamierza wiązać życia codziennego z Warszawą.

Mieszkanie w Warszawie jest na pewno bardzo praktyczne i mogę zaoszczędzić dużo czasu, bo jednak podróże z Jasła do Warszawy to jest 5 godzin, odległość ponad 400 km, więc pokonując tę trasę, nie byłam w stanie robić nic konstruktywnego. (...) Aczkolwiek męczy mnie Warszawa i pewnie niedługo zmienimy lokalizację. To jest super miejsce do pracy i nic poza tym - wyznała w rozmowie z ESKA.pl.

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Roxie i Kevin zamieszkają pod Warszawą!

Piosenkarka i jej mąż Kevin Mglej kupili działkę w okolicach Warszawy. Dom z dala od błysków fleszy umożliwi im utrzymanie balansu między domowym zaciszem a blaskiem i hałasem show-biznesu. Artystka tak wyjaśniła swoją decyzję w rozmowie z ESKA.pl:

Działka jest pod Warszawą. Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to - mówiła Maksowi Kluziewiczowi.

Roksana zdradziła też, że przyszły dom ma łączyć nowoczesność z przytulnym charakterem.

Mam w głowie nowoczesny projekt, z dużymi szybami, przeszklony. Jeśli chodzi o wnętrze, to ma być przytulnie. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę - podkreśliła.