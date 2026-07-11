Wimbledon deblistów rozstrzygnięty. Znamy nazwiska zwycięzców

Dwa tie-breaki w finale debla

W wielkoszlemowym finale na trawiastych kortach w Londynie zmierzyli się Harri Heliovaara i Henry Patten, rozstawieni z numerem pierwszym, z parą Marcelo Arevalo (Salwador) i Mate Pavić (Chorwacja, 6). Fińsko-brytyjski debel odniósł zwycięstwo w dwóch setach 7:6 (7-4), 7:6 (7-3). Sukces ten oznacza, że obronili tytuł wywalczony po raz pierwszy w 2024 roku.

37-letni Fin i jego 30-letni brytyjski partner kontynuują pasmo wspaniałych występów wielkoszlemowych. Wspólne starty rozpoczęli przed ubiegłym sezonem i szybko udowodnili swoją niezwykłą skuteczność. Zwycięstwo w tegorocznym Wimbledonie to ich trzeci wielki finał z rzędu w najważniejszych turniejach.

Jakie sukcesy mają jeszcze na koncie

Wcześniej w sezonie 2025 para Heliovaara i Patten triumfowała również podczas wielkoszlemowego turnieju Australian Open na twardych kortach w Melbourne. Jednak na mączce w Paryżu nie udało im się zdobyć kolejnego trofeum. W tegorocznym French Open przegrali dopiero w finale, ulegając swoim przeciwnikom po wyrównanej walce.

Ich obecna forma wskazuje na wyraźną dominację w rywalizacji deblistów w bieżącym roku. Dzięki stabilnej grze zostali najlepszą parą tegorocznego Wimbledonu, ponownie potwierdzając, że ich sojusz na kortach należy do jednego z najbardziej owocnych w ostatnich latach w męskim tenisie.