Jude Bellingham i jego partnerka Ashlyn Castro. Amerykańska modelka jest dużo starsza od gwiazdora

Ashlyn Castro przyszła na świat 17 grudnia 1997 roku w kalifornijskim Long Beach. Obecnie ma 28 lat, co oznacza, że jest starsza od 23-letniego pomocnika o ponad pięć lat. Swoją pozycję zawodową opiera na działalności w sieci. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 730 tysięcy osób. Realizuje się w modelingu, a także występowała w produkcjach muzycznych.

GALERIA: Ashlyn Castro, dziewczyna Jude'a Bellinghama

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Zanim związała się z piłkarzem Realu Madryt, spotykała się pod koniec 2017 roku z aktorem Michaelem B. Jordanem. W kuluarach mówiło się też o jej relacjach z zawodnikami NBA, takimi jak Terance Mann czy LaMello Ball. Kiedy relacja z angielskim pomocnikiem ujrzała światło dzienne, Ashlyn Castro musiała zmierzyć się z falą krytyki ze strony sympatyków Jude'a Bellinghama. Wkrótce zabrała głos, by uciąć wszelkie spekulacje na swój temat.

- Miałam tylko trzech chłopaków. W 2017 roku byłam w swoim pierwszym związku, a mój chłopak był osobą publiczną. Przez to zaczęto o mnie mówić i plotkować, wymyślając wiele rzeczy. Później byłam związana tylko z dwoma innymi chłopakami - tłumaczyła się na TikToku modelka, odpowiadając na sporą falę hejtu.

Pierwsze plotki o jej relacji z Jude'em Bellinghamem pojawiły się z początkiem 2025 roku. O związku zrobiło się głośno, gdy Amerykanka zasiadła na trybunach Estadio Santiago Bernabéu tuż obok bliskich zawodnika. Od tamtego momentu regularnie wspiera ukochanego z wysokości trybun, dopingując go zarówno podczas klubowych spotkań, jak i w trakcie występów w kadrze, w tym na boiskach podczas Mundialu w 2026 roku.