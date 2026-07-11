Tragiczna śmierć bohatera mundialu. 25-latek znaleziony martwy w hotelu

Zmarł 25-letni Jayden Adams, reprezentant Republiki Południowej Afryki w piłce nożnej.

Zawodnik, który jeszcze niedawno brał udział w mistrzostwach świata, został znaleziony martwy w pokoju hotelowym.

Smutne wieści podawane przez lokalne media zostały oficjalnie potwierdzone przez ministra sportu.

Nie żyje Jayden Adams. Piłkarz z RPA grał na mundialu

Pod koniec czerwca Jayden Adams był częścią drużyny podczas mistrzostw świata w 2026 r., choć ostatni mecz z Kanadą (0:1) spędził na ławce rezerwowych. Reprezentant RPA na boisku meldował się we wcześniejszych meczach w fazie grupowej i wychodził w podstawowym składzie przeciwko Meksykowi i Czechom. 25-latek miał swój udział w awansie drużyny narodowej do fazy pucharowej po pokonaniu Korei Południowej. Porażka z Kanadyjczykami zakończyła ich przygodę z turniejem, ale kilkanaście dni po powrocie z mistrzostw media obiegła szokująca wiadomość.

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Z doniesień lokalnych mediów wynikało, że zaledwie 25-letni zawodnik nie żyje. Informację o jego śmierci szybko potwierdził Gayton McKenzie, który sprawuje w RPA urząd ministra sportu, sztuki i kultury. Jak przekazano, ciało południowoafrykańskiego piłkarza odnaleziono w jednym z hoteli w Kapsztadzie.

"Piłka nożna w RPA straciła jeden z najjaśniejszych talentów. Cały naród opłakuje tę stratę wraz z jego rodziną, kolegami z drużyny i milionami kibiców, którzy oglądali jego rozwój z obiecującego adepta akademii w pełnoprawnego reprezentanta Bafana Bafana" - żegna Adamsa minister.

25-letni zawodnik na co dzień bronił barw południowoafrykańskiego klubu Mamelodi Sundowns, a jego umowa była ważna do 2028 r. Jego dorobek w narodowych barwach zatrzymał się na dziewięciu spotkaniach. Zaledwie kilkanaście godzin przed śmiercią piłkarz wstawiał w mediach społecznościowych ujęcia ze swoją partnerką. Wiadomo również, że w trakcie turnieju zmarła jego babcia Marianna Adams, jednak mimo tej straty sportowiec pojawił się na boisku w starciu przeciwko reprezentacji Czech.

South Africa and Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has sadly died aged 25.Adams played in all three of South Africa's World Cup group games.Gayton McKenzie, South Africa's of Sports, Arts and Culture: "South African football has lost one of its brightest young… pic.twitter.com/46eIQdth2x— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 11, 2026