Maserak typuje faworytów "Tańca z Gwiazdami". Mają szansę na wygraną

Tomasz Wygoda i Rafał Maserak oceniają tancerzy

Widzowie programu z pewnością zauważyli, że jurorzy nie są tacy łaskawi w swoich ocenach. Sporo mówi się o Tomaszu Wygodzie, który przyznaje niskie noty. Rafał Maserak w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśnił, że powodem nie jest niezadowolenie z występów, a strategia oceniania. Z uwagi na liczbę odcinków przed nimi, jurorzy chcą doceniać progres poszczególnych uczestników na przestrzeni czasu.

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Czarny koń "Tańca z Gwiazdami". Rafał Maserak wskazuje faworytów

Juror przyznał, że na początku woli powstrzymać się od przyznawania wysokich ocen. Uczestnicy mają w końcu szansę na pokazanie, na co ich stać w późniejszych etapach rywalizacji. Rafał Maserak podkreślił, że ważny jest dla niego rozwój tancerzy.

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„Po prostu wydaje mi się, przed nami tyle odcinków, że nie możemy od razu oceniać wysoko. Też chcemy pokazać rozwój tych osób. To jest dla nas najistotniejsze. Ja powiedziałem sobie przed rozpoczęciem tej edycji, że dla mnie kluczowa rzecz w programie, no to jest właśnie rozwój. No i liczę na to, że za każdym razem będę widział coś lepiej, więc będę tam te oceny coraz lepsze”

Po drugim odcinku Maserak był jednak pod wrażeniem postawy niektórych z gwiazd. Największe zaskoczenie wzbudził w nim Piotr Gumulec. Tancerz pokazał zupełnie inne, lepsze umiejętności na parkiecie w porównaniu z poprzednim występem.

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„Zdecydowanie uważam, że w tym odcinku Piotrek zrobił takie najlepsze wrażenie, porównując do poprzedniego odcinka”

W oczach jurora zyskała również Iza Kuna, która zaprezentowała się z eleganckiej strony, co ujęło Maseraka.

„Ale też mega pani Izabela Kuna pokazała całkowicie swoją inną odsłonę, elegancką odsłonę, no i skradła moje serce”

Z kolei Helena Englert zyskuje coraz większe uznanie z odcinka na odcinek. Córka Jana Englerta wzbudziła zainteresowanie, a Maserak jest bardzo ciekawy jej kolejnych kroków w "Tańcu z Gwiazdami".

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„To jest kolejna osoba, która jest w tym tak zwanym, można powiedzieć na najwyższym tutaj stopniu. Jest bardzo ciekawa. Ja jestem za każdym razem zainteresowany, co się wydarzy. Tajemniczość, szaleństwo. No zobaczymy. Oby tak się dalej działo, jak jest”

Juror przyznał, że aktorka może okazać się czarnym koniem tej edycji programu, jednak kandydatów o ten tytuł jest więcej.