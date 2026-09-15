Jutta Leerdam zawiesza karierę. Jakie są plany mistrzyni olimpijskiej?

Przerwa w startach utytułowanej Holenderki

Jutta Leerdam zdecydowała się na przerwę od profesjonalnego sportu. 27-letnia gwiazda łyżwiarstwa szybkiego przekazała za pośrednictwem platformy YouTube, że zabraknie jej na torze w najbliższych miesiącach. Decyzja mistrzyni olimpijskiej wywołała ogromne poruszenie w środowisku sportowym. Fani z całego świata zastanawiają się nad jej przyszłością.

Zawodniczka nie zadeklarowała jednoznacznie ostatecznego zakończenia swojej sportowej drogi. Holenderka w swoim oświadczeniu podkreśliła jednak, że na razie całkowicie rezygnuje z rywalizacji na najwyższym światowym poziomie. Wiele wskazuje na to, że sportsmenka chce obecnie skupić się na zupełnie innych obszarach działalności. Jej sportowa absencja będzie z pewnością zauważalna na najważniejszych zawodach pucharowych.

- Podążam za swoimi uczuciami (...). A co, jeśli zakończę karierę? To brzmi zbyt definitywnie. Nie chcę całkowicie zamykać drzwi przed tym, co tak bardzo kocham, czyli łyżwiarstwem szybkim. Ale jedno wiem na pewno: nie będę startować w tym sezonie. Nie zobaczycie mnie na lodzie – powiedziała Holenderka.

Czym zajmie się mistrzyni olimpijska?

Leerdam od dłuższego czasu bardzo prężnie działa w przestrzeni cyfrowej. Jej profil na Instagramie przyciągnął ponad sześć milionów obserwujących, co daje jej ogromne możliwości w zakresie projektów internetowych. Dodatkowo w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako partnerka życiowa Jake'a Paula. Jej wybranek to znany amerykański influencer oraz bokser.

Teraz 27-latka planuje mocno rozwijać swoją aktywność w mediach społecznościowych oraz produkcję materiałów wideo. Wśród jej największych sukcesów sportowych znajduje się tegoroczny złoty medal z Włoch na dystansie 1000 metrów oraz srebro na 500 metrów. Wcześniej, na igrzyskach w Pekinie, wywalczyła srebrny krążek w wyścigu na 1000 metrów. W dorobku tej znakomitej panczenistki znajduje się także mnóstwo medali mistrzostw świata i Europy.