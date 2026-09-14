Hayden Panettiere mogła umrzeć przez jedną tabletkę. Śledczy badają sprawę

Tabletka z fentanylem przyczyną śmierci Hayden Panettiere?

W połowie sierpnia Hayden Panettiere została znaleziona nieprzytomna w swoim mieszkaniu w Greenville w Karolinie Południowej. Służby medyczne po przybyciu na miejsce podjęły reanimację, ale aktorki nie udało się uratować. Brat jej partnera, Briana, w rozmowie z serwisem TMZ relacjonował:

Głośno zapukałem, co najwyraźniej wyrwało Briana z drzemki - oboje spali na rozkładanej kanapie w salonie. Kiedy weszliśmy do środka i próbowaliśmy obudzić Hayden na lunch, zorientowaliśmy się, że jest nieprzytomna. Natychmiast zadzwoniłem pod numer alarmowy, a Brian podał jej Narcan. Następnie wspólnie prowadziliśmy resuscytację, cały czas rozmawiając z dyspozytorem w trybie głośnomówiącym, aż do przyjazdu pogotowia. Potem obserwowaliśmy, jak ratownicy podejmują wszelkie możliwe działania, by uratować jej życie.

Zgon nastąpił na miejscu. Początkowo powód śmierci był niejasny. Autopsja nie wykazała urazów, a śledczy wykluczyli udział osób trzecich, jednak sprawa nie została jeszcze oficjalnie zamknięta.

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Teraz pojawił się nowy, bardzo niepokojący wątek. Amerykańskie media, powołując się na źródła bliskie śledztwu, informują, że aktorka mogła zażyć tabletkę oksykodonu z dodatkiem fentanylu. Ten silny środek, o wiele mocniejszy od heroiny, rzekomo wywołał śmiertelne zatrucie. W sprawę włączyli się federalni śledczy, aby ustalić, kto dostarczył lek. Nie można jednak uznać tych informacji za ostateczne. Wciąż czekamy na pełne wyniki badań toksykologicznych.

Problemy Hayden Panettiere z uzależnieniem

Tragiczna śmierć gwiazdy jest tym smutniejsza, że Panettiere przez lata zmagała się z problemami psychicznymi i nałogami. Niedługo przed śmiercią wydała książkę, w której opisała trudy życia w świetle reflektorów, sięganie po używki od 15. roku życia oraz zmagania z depresją poporodową. Osierociła córkę Kayę, a odeszła zaledwie parę dni przed swoimi 37. urodzinami.

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