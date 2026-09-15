Magdalena Fręch w drugiej rundzie WTA. Z kim powalczy o kolejny awans?

Zwycięstwo Fręch na start turnieju tenisowego

Magdalena Fręch rozpoczęła rywalizację w meksykańskich zawodach od bardzo pewnej wygranej w dwóch setach. Polska zawodniczka pokonała Nao Hibino z rezultatem 6:1, 6:4. To było trzecie bezpośrednie starcie tych tenisistek na światowych kortach. Podopieczna trenera Andrzeja Kobierskiego odniosła drugie w karierze zwycięstwo nad Japonką. Przeciwniczka reprezentantki Polski zajmuje obecnie sto dziewięćdziesiąte dziewiąte miejsce w światowym rankingu.

W kolejnym etapie zmagań rywalką rozstawionej z numerem siódmym Polki będzie Caroline Dolehide. Amerykańska zawodniczka plasuje się na dwieście czterdziestej szóstej pozycji w zestawieniu. Magdalena Fręch zajmuje z kolei pięćdziesiąte siódme miejsce w rankingu tenisistek WTA. Reprezentantka Polski nie miała jeszcze okazji zmierzyć się z tą przeciwniczką w oficjalnym meczu. Spotkanie drugiej rundy wyłoni zawodniczkę awansującą do dalszego etapu zawodów.

Sukcesy Polki na meksykańskich kortach tenisowych

Dwudziestoośmioletnia zawodniczka z Polski notowała już w przeszłości znakomite rezultaty podczas zmagań w Guadalajarze. Swój największy sukces w karierze odniosła triumfując na tych samych kortach w 2024 roku. Z kolei przed rokiem jej udział w zmaganiach zakończył się na etapie ćwierćfinału. Wcześniej w latach 2022 oraz 2023 odpadała w drugiej rundzie turniejowej rywalizacji. O powtórzenie najlepszego wyniku będzie jednak trudno z uwagi na mocną stawkę uczestniczek.

W tegorocznej edycji turnieju biorą udział zawodniczki takie jak Marta Kostiuk, Ova Jovic oraz Sara Bejlek. Dobre wiadomości dla polskich kibiców napłynęły również z kortów przeznaczonych do gry podwójnej. Katarzyna Piter grająca w parze z Amerykanką Quinn Gleason wygrały swoje pierwsze deblowe spotkanie. Polsko-amerykański duet wyeliminował z zawodów Rosjankę Aleksandrę Panową oraz Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo. Zacięty mecz zakończył się wynikiem 6:2, 3:6, 10-6 na korzyść Piter i Gleason.