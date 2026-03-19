Maserak chce zobaczyć Grzeszczak w "Tańcu z gwiazdami". Wiemy, dlaczego piosenkarka konsekwentnie odmawia!

Na przestrzeni lat przez parkiet "Tańca z gwiazdami" przewinęły się setki polskich (i nie tylko) gwiazd. Formuła formatu zdaje się niewyczerpana, bowiem wciąż istnieje długa lista bardzo pożądanych przez produkcję nazwisk, a dodatkowo właściwie co sezon pojawiają się nowi celebryci. Polsat otworzył się też na świat internetu i od kilku edycji zaprasza na najpopularniejszy parkiet w Polsce influencerów.

Maserak namawia Grzeszczak do udziału w "TzG"

Jedną z największych polskich gwiazd, które do tej pory nie zdecydowały się na udział w "Tańcu z gwiazdami", jest Sylwia Grzeszczak. Piosenkarka, która jest mocno związana ze sportem, gościła niedawno na turnieju tanecznym, podczas którego uczestnicy tańczyli do jej piosenek. W wydarzeniu udział brał również Rafał Maserak, który wystosował oficjalne zaproszenie do produkcji, w której sędziuje. W rozmowie z Eską tak ocenił potencjał taneczny Grzeszczak.

Nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi, więc gdzieś tam w głębi duszy liczę na to i bardzo chciałbym zobaczyć Sylwię. Wiem, że wiele osób też. Gdy zapytałem publiczności, która była na hali podczas Pucharu Polski w Tańcu Towarzyskim, wszyscy skandowali "tak". Sylwia się nadaje [do tańca]. Wszyscy się nadają. Kwestia tego, co mamy w głowie - czy chcemy, czy nie chcemy - powiedział reporterowi Eski.

Grzeszczak odmawia udziału w "Tańcu z gwiazdami"

Sylwia Grzeszczak od ponad dekady pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych piosenkarek na polskiej scenie muzycznej. To właśnie obowiązki wynikające z prowadzenia aktywnej kariery zawodowej są powodem, dlaczego nigdy nie zdecydowała się na udział w "Tańcu z gwiazdami". Artystka zaśpiewała jednak na parkiecie w show.

Zdecydowałam się tam zaśpiewać! Wiesz co, chyba nie miałam na to czasu, bo zajęłam się muzyką, tworzeniem kompozycji i nie znajduję go na wszystko. Stawiam na priorytety. Przedstawiam siebie poprzez śpiewanie i granie na fortepianie. Na ten moment nie potrzebuję tańca, bo i tak w teledyskach próbuję go sobie jakoś delikatnie przemycić - powiedziała w 2024 roku w rozmowie z Eską.