Maryla Rodowicz zachwyca się tym młodym artystą. Od początku wiedziała, że zrobi karierę!

Maryla Rodowicz - niekwestionowana królowa polskiej piosenki - od lat udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwy artysta nigdy nie przestaje się rozwijać. Jej kariera, trwająca już ponad pięć dekad, obfituje w niezliczone hity, które na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Od debiutu w latach 60. aż po współczesne projekty - Rodowicz zawsze potrafiła odnaleźć się w zmieniających się trendach. Dziś chętnie współpracuje z młodym pokoleniem twórców.

Gwiazda zawsze była otwarta na nowe wyzwania, a w zeszłym roku z entuzjazmem zaprosiła do współpracy młodych artystów, tworząc fascynujące duety, które połączyły pokolenia i gatunki muzyczne. Ten projekt nie nie tylko odświeżył jej repertuar, ale także wprowadził jej twórczość w nowe kręgi odbiorców, jednocześnie dając młodym muzykom szansę na pojawienie się u boku legendy. Nowe wersje swoich ponadczasowych hitów Maryla Rodowicz nagrała w duetach z Roxie Węgiel, Lanberry, Ralphem Kaminskim, bryską czy też Krzysztofem Zalewskim. Kultowy utwór "Niech żyje bal" zrealizowała za to w wyjątkowym towarzystwie podczas koncertu "MTV Unplugged".

Maryla Rodowicz dołączyła do grona cenionych artystów, którym udało się zrealizować wydarzenie w ramach prestiżowego projektu "MTV Unplugged". We wrześniu ubiegłego roku artystka zagrała koncert z wyjątkowymi aranżacjami swoich piosenek, w towarzystwie wielu uzdolnionych muzyków. Premiera nagrania odbyła się 8 grudnia 2025 roku, a aktualnie Rodowicz przygotowuje się do premiery krążka "MTV Unplugged Maryli Rodowicz". Premierę zaplanowano na 27 marca br.

ZOBACZ TEŻ: 85-letni Tom Jones wraca do Polski. Wiemy, gdzie i kiedy zagra! Tak dziś wygląda legendarny artysta

Jednym z młodych gości "MTV Unplugged" u Rodowicz był Igor Herbut, wokalista zespołu LemON. Piosenkarz wraz z gwiazdą oraz Błażejem Królem i Misią Furtak wykonali nową wersję ponadczasowego "Niech żyje bal", przeboju Maryli Rodowicz do słów Agnieszki Osieckiej. Tuż przed premierą koncertowego krążka artystka nie ukrywa swojego zachwytu talentem Herbuta. Jak powiedziała na zamieszczonym w sieci nagraniu, od początku wierzyła w jego wielką karierę.

"Igor Herbut to już skradł moje serce dawno, jak tylko się pojawił w show-bizie. Jak nagrał pierwszy utwór, to wiedziałam, że to jest chłopak, który ma po prostu nieprawdopodobny wokal. Ale nie tylko wokal. On ma duszę. Ma taką duszę, która porusza. I ten wokal, plus jego wnętrze i dusza, to daje taki efekt..." - powiedziała.

