85-letni Tom Jones wraca do Polski. Wiemy, gdzie i kiedy zagra! Tak dziś wygląda legendarny artysta

Do muzyków, których nikomu nie trzeba przedstawiać, bez wątpienia należy Tom Jones. Od dziesięciu lat za swoje wybitne zasługi dla brytyjskiej kultury ceniony artysta posiada nawet tytuł szlachecki. Mimo ponad sześciu dekad na scenie sir Tom nie zwalnia tempa i wciąż nie tylko wydaje nową, dobrze ocenianą twórczość, ale również koncertuje dla fanów w różnych krajach. Niedługo wróci do Polski.

Tom Jones ponownie w Polsce. Ostatnim razem musiał przerwać koncert

Walijski gwiazdor zaprezentuje się przed polskimi fanami już latem tego roku. Nie każdy jednak pamięta, co wydarzyło się podczas jego ostatniej wizyty. Sir Tom Jones bywał w Polsce kilkakrotnie. Jego poprzednia wizyta w 2014 roku przybrała nieoczekiwany obrót, kiedy pod koniec koncertu w Sali Kongresowej warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki doszło do... awarii prądu. Muzyk zszedł ze sceny i już na nią nie wrócił. Teraz będzie mógł dokończyć show po dwunastoletniej przerwie.

Tom Jones w Polsce 2026 - data, miejsce, bilety

Kiedy Tom Jones wystąpi w Polsce? Jego koncert odbędzie się 23 lipca 2026 roku. Wykonawca przebojów, takich jak "Delilah" czy "Sex Bomb", zagra na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Znamy już także szczegóły sprzedaży biletów:

przedsprzedaż Mastercard - od 18 marca, 12:00;

przedsprzedaż Ticketmaster - od 19 marca, 12:00;

sprzedaż ogólna - od 20 marca, 12:00 na www.livenation.pl.

ZOBACZ TEŻ: Olivia Rodrigo w Polsce?! O zdjęciu na tle PGE Narodowego mówi cały świat!

Gwiazdor ma 85 lat. Tak wyglądało jego życie

Tom Jones urodził się w czerwcu 1940 roku jako Thomas John Woodward. Pochodzi z niewielkiej górniczej miejscowości w Walii. Od najmłodszych lat wykazywał talent muzyczny: już jako dziecko śpiewał na rodzinnych uroczystościach i w lokalnych klubach. Mimo porzucenia edukacji i wczesnego małżeństwa, które zawarł w wieku 16 lat, jego marzenie o karierze piosenkarza nigdy nie zgasło. Pracował dorywczo w wielu zawodach, w tym jako sprzedawca odkurzaczy, jednocześnie szlifując swój wokalny warsztat i występując z lokalnymi zespołami.

Przełom nastąpił w 1963 roku, kiedy to został zauważony przez menadżera, który dostrzegł w nim potencjał na międzynarodową gwiazdę. Właśnie wtedy powstał pseudonim Tom Jones. Już w 1965 roku muzyk osiągnął swój pierwszy duży sukces z hitem "It's Not Unusual", który podbił listy przebojów po obu stronach Atlantyku. Od tego momentu jego kariera nabrała tempa, a kolejne utwory, takie jak "Delilah", "What's New Pussycat?" czy "Green, Green Grass of Home", ugruntowały jego pozycję jako jednego z czołowych wokalistów swojej epoki. W 2006 roku królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki. Jest też laureatem nagród Grammy, BRIT Awards i wielu innych, prestiżowych wyróżnień.

ZOBACZ TEŻ: Elton John ma poważne problemy ze zdrowiem. Z czym zmaga się 78-letni artysta?

Co dziś u niego słychać?

Aktualnie Tom Jones ma 85 lat i wciąż tworzy oraz koncertuje. Wszystkie jego najnowsze propozycje zdobyły uznanie recenzentów, a w 2021 roku gwiazdor został najstarszym wykonawcą w historii, który zajął ze swoim premierowym albumem "Surrounded by Time" pierwsze miejsce na liście brytyjskich hitów sprzedażowych. Obecnie wokalista przygotowuje się do międzynarodowej trasy koncertowej "Come Gather Round Tour". Jest też trenerem w brytyjskiej odsłonie programu "The Voice" - tę rolę z przerwą na jeden sezon pełni od 2012 roku do dziś.

Zachodnie gwiazdy w PRL-u - czy pamiętasz ich wizyty? Pytanie 1 z 10 Zespół ABBA zagrał w Polsce jeden koncert, w 1976 roku. Gdzie się odbył? w katowickim "Spodku" podczas festiwalu w Sopocie w programie TVP "Studio 2" na Torwarze w Warszawie Następne pytanie