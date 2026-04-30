Marta Nieradkiewicz pokonała raka i wraca na salony. Aktorka zaprezentowała odmieniony wizerunek

Marta Nieradkiewicz opowiedziała o walce z rakiem piersi

42-letnia Marta Nieradkiewicz to jedna z najbardziej cenionych polskich artystek. Absolwentką Wydziału Aktorskiego łódzkiej szkoły filmowej została w 2007 roku, błyskawicznie zdobywając pierwsze nagrody. Szersza publiczność zapamiętała jej dużą rolę w serialu "Barwy szczęścia", w którym grała nieprzerwanie do 2012 roku. Dziś świetnie łączy pracę w produkcjach telewizyjnych z kinem autorskim i teatrem.

Znana aktorka przez dłuższy czas stroniła od medialnego szumu. Poprzednio publiczność widziała ją we wrześniu na jubileuszowej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W połowie marca Marta Nieradkiewicz ujawniła bolesną prawdę o swoich zmaganiach onkologicznych. Artystka gościła w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" na antenie stacji TVN24+. Gwiazda po raz pierwszy podzieliła się z widzami szczegółami walki z rakiem piersi.

Sama wymacałam sobie guza. Początkowo nie mogłam w to uwierzyć, to był dla mnie szok, bo myślałam, że takie rzeczy mnie nie dotyczą - wyznała przed kamerami.

Rozmawiając z Moniką Olejnik, aktorka podkreśliła, że czeka ją trudna droga do powrotu do pełnej sprawności. Wówczas wciąż znajdowała się w fazie bardzo intensywnego leczenia.

Marta Nieradkiewicz pokazała nowy wizerunek

Dziś gwiazda pomyślnie zamknęła żmudny etap terapii onkologicznej, co potwierdziła w programie "Halo, tu Polsat". Kilka dni temu udzieliła wywiadu dla radiowej Trójki. Podsumowała w nim swoją głęboką metamorfozę. Wspominając o krótkich włosach i nowej fryzurze, stwierdziła wprost, że "tamtej Marty Nieradkiewicz już nie ma".

Ceniona polska artystka powoli wznawia swoją aktywność zawodową. Obecnie trwają jej próby do przedstawienia "Strach przed lataniem" reżyserowanego przez Weronikę Szczawińską. W ubiegłą środę wreszcie zaprezentowała się publiczności.

W ramach festiwalu Mastercard OFF CAMERA Nieradkiewicz gospodarzy cyklowi rozmów z wybitnymi artystkami. Aktorka przeprowadziła już panel z 67-letnią fotografką Lidią Popiel. Dziś zaplanowano jej rozmowę z 47-letnią Agnieszką Smoczyńską, a w piątek z 53-letnią Mają Ostaszewską.

