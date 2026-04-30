Mychajło Mudryk surowo ukarany za doping. Kpił z Wołynia, teraz nie zagra przez lata

Mychajło Mudryk: Od rekordowego transferu do gigantycznej klapy

Ukraiński zawodnik Mychajło Mudryk, grający dla Chelsea, otrzymał czteroletnią dyskwalifikację za używanie dopingu.

W ciele sportowca stwierdzono obecność meldonium, czyli substancji poprawiającej wydolność.

Mudryk wywołał niedawno skandal swoimi komentarzami na temat Rzezi Wołyńskiej i Polaków.

Kiedy w 2023 roku Mychajło Mudryk zasilał szeregi londyńskiej Chelsea, był jednym z najdroższych ukraińskich piłkarzy w historii. Szachtar Donieck miał zgarnąć za jego transfer imponujące 70 milionów euro. Szybko jednak okazało się, że to nietrafiona inwestycja, a fani "The Blues" coraz głośniej kwestionowali zasadność tak wielkiego wydatku.

Sytuację znacznie pogorszyła wpadka antydopingowa. W organizmie 25-latka wykryto meldonium – niedozwolony specyfik zwiększający wydolność. Z tego samego powodu w przeszłości zawieszano między innymi tenisistkę Marię Szarapową oraz innych sportowców wywodzących się z byłego ZSRR. Mudryk od listopada 2024 roku nie pojawił się na murawie z powodu zawieszenia, choć nieustannie utrzymuje, że nie przyjmował dopingu świadomie.

Szachtar Donieck traci miliony. Prezes potwierdza

Angielski Związek Piłki Nożnej (FA) odrzucił tłumaczenia ukraińskiego piłkarza i właśnie nałożył na niego karę czteroletniej dyskwalifikacji. Mychajło Mudryk nie zamierza się poddawać i zapowiada wejście na drogę prawną. W międzyczasie ogromne straty finansowe liczy jego były klub, Szachtar Donieck.

"W kontrakcie Mudryka mamy bonusy warte 30 milionów euro. Jeśli nie gra lub Chelsea nie osiąga odpowiednich wyników, tracimy te 30 milionów euro. To dla nas bardzo duża strata finansowa" - potwierdził prezes Szachtara Serhij Pałkin.

Mychajło Mudryk obrażał Polaków. Kpił z Rzezi Wołyńskiej

W Polsce nazwisko Mychajło Mudryka stało się głośne w lutym 2025 roku za sprawą jego haniebnego zachowania w sieci. Grając w Counter-Strike 2, zawodnik wdał się w słowną potyczkę z polskimi graczami, bezczelnie naśmiewając się z ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz z napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku. Rzucał hasłami w stylu: „Zawsze będziesz pamiętał Wołyń”, „Szczęśliwy Wołyń” czy „Następna mapa: Wołyń albo 1939”, co wywołało w naszym kraju powszechne oburzenie.

Ukrainiec pozywa swój związek. Tłumaczy się zastrzykiem

Niedawno Mudryk wytoczył proces Ukraińskiemu Związkowi Piłki Nożnej (UAF). Winą za obecność w organizmie zakazanych substancji obarcza Ihora Porobija, fizjoterapeutę ukraińskiej reprezentacji narodowej. Według wersji sportowca meldonium znalazło się w jego krwiobiegu przypadkiem, w trakcie zgrupowania kadry, za sprawą zastrzyku z komórek macierzystych. Bilans występów 25-letniego Ukraińca w barwach Chelsea zatrzymał się dotychczas na 73 meczach i 10 strzelonych bramkach.