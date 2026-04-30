Matura 2026 po ukraińsku w Polsce. Coraz więcej uczniów z Ukrainy korzysta z tej możliwości

Coraz więcej młodych Ukraińców uczy się w Polsce

W polskich szkołach uczy się już kilkadziesiąt tysięcy młodych Ukraińców, a Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza: maturę można zdawać także w języku ukraińskim – zarówno jako język mniejszości narodowej, jak i (od 2026 r.) jako język obcy nowożytny.

To ogromne ułatwienie dla uczniów, którzy nie opanowali jeszcze języka polskiego na poziomie pozwalającym na swobodne zdawanie egzaminów.

Jak można zdawać maturę w języku ukraińskim?

1. Język ukraiński jako język obcy nowożytny (od 2026 r.)

Od roku szkolnego 2025/2026 język ukraiński został oficjalnie dopisany do listy języków obcych nowożytnych dostępnych na maturze. Pierwsze egzaminy odbędą się w maju 2026 r.

Decyzję wprowadzono rozporządzeniami MEiN z 23 lutego 2023 r.

CKE opublikowała już oficjalny informator maturalny z języka ukraińskiego, opisujący strukturę arkusza, typy zadań i zasady oceniania.

2. Język ukraiński jako język mniejszości narodowej

Ta możliwość istniała wcześniej — dotyczy uczniów uczących się w szkołach lub oddziałach z językiem ukraińskim. Obejmuje część ustną i pisemną.

3. Dostosowania dla uczniów, którzy przyjechali po 24 lutego 2022 r.

CKE udostępnia:

deklaracje i aneksy w języku ukraińskim,

możliwość wydłużenia czasu egzaminu,

dostosowane arkusze dla cudzoziemców,

instrukcje organizacyjne w BIP CKE.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Deklaracje maturalne (PL/UA) składa się w macierzystej szkole.

Wnioski o dostosowania — do dyrektora szkoły, który przekazuje je do OKE.

CKE prowadzi także system elektronicznego składania deklaracji.

Ilu obywateli Ukrainy zdaje maturę w Polsce?

Po wybuchu wojny w 2022 roku do polskich szkół trafiła rekordowa liczba uczniów z Ukrainy. W pierwszym roku po agresji Rosji, czyli w 2022 r., do matury w Polsce przystąpiło 41 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali po 24 lutego (dane CKE).

Od tego czasu liczby rosną z roku na rok. CKE nie publikuje szczegółowych statystyk według obywatelstwa, ale potwierdza, że w kolejnych latach przygotowywano setki dostosowanych arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów z Ukrainy — co oznacza, że liczba zdających jest już liczona w setkach.

Wzrost ten jest na tyle znaczący, że w 2025 r. utrzymano pełny pakiet dostosowań, a w 2026 r. wprowadzono maturę z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego.

Co to oznacza dla uczniów z Ukrainy?

możliwość zdawania egzaminu w języku ojczystym,

łatwiejszą adaptację w polskim systemie edukacji,

większe szanse na dobre wyniki,

realną drogę do studiów w Polsce i UE,

symboliczne uznanie ich obecności w polskich szkołach.

