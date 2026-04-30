Rossmann Run 2026 - zapisy. Jak zdobyć - 50% na zakupy? Nowe zasady!

Coroczna akcja promocyjna łączy aktywność fizyczną z atrakcyjnymi zniżkami na zakupy, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem i powracając z formułą, która zdobyła uznanie setek tysięcy uczestników.

Wydarzenie to jest dostępne dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania biegowego, zachęcając do ruchu poprzez nagradzanie wysiłku rosnącymi rabatami, które można wykorzystać w drogerii.

Proste zasady, brak narzuconej trasy czy miejsca startu, oraz możliwość biegania w dowolnym miejscu i czasie w wyznaczonym dniu, sprawiają, że liczba miejsc na liście startowej szybko się wyczerpuje.

Uczestnicy mogą zdobyć nawet do 50% rabatu, pokonując określony dystans w wyznaczonym czasie i rejestrując swój bieg za pomocą aplikacji, co stanowi skuteczną motywację do połączenia zdrowego stylu życia z korzyściami finansowymi.

Rossmann od dawna udowadnia, że self-care to nie tylko półka z kosmetykami, ale również odpoczynek dla głowy, ruch dla ciała i chwila tylko dla siebie. Rossmann Run to wydarzenie, które co roku przyciąga zarówno zapalonych biegaczy, jak i osoby, które na co dzień z bieganiem nie mają wiele wspólnego. Liczy się nie tempo, a sama aktywność. Wystarczy ruszyć się z domu, by realnie zyskać. Im więcej kilometrów, tym wyższy rabat, który później można wykorzystać podczas zakupów w drogerii.

Rossmann Run 2026 - zasady

Zainteresowanie biegiem rośnie z roku na rok. W tej edycji organizatorzy otworzyli zapisy aż dla 600 tysięcy osób. To jasny sygnał, że Polacy polubili ideę biegania z aplikacją i pomagania przy okazji. Jednak doświadczenie pokazuje, że miejsca potrafią zniknąć błyskawicznie.

Najważniejsza część Rossmann Run dzieje się trochę w tle, ale ma ogromną moc. Każdy przebyty kilometr to realne wsparcie dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. W poprzedniej edycji uczestnicy biegu pomogli zebrać ponad 2,8 miliona złotych, które przeznaczono na rehabilitację i sport dla osób z niepełnosprawnościami. W 2026 roku cel jest równie konkretny. Środki mają umożliwić uruchomienie sekcji pływackich w ramach projektu Bądź AKTYWNY VI.

BEDOES DISS NA RAKA W RADIU ESKA 1

Rossmann Run 2026 - zapisy

Żeby wziąć udział w Rossmann Run, potrzebujesz aplikacji Rossmann PL i konta w Klubie Rossmann. Zapisy ruszyły pod koniec kwietnia, dlatego to najlepszy moment, by zdecydować się na bieg. Ważne, by pamiętać o tzw. wpisowym. Jednak w rzeczywistości jest nim wpłata na rzecz Polskiego Komitetu Paralimpijskiego (minimum 5 zł). Po rejestracji dostaniesz numer startowy, a dystans zarejestrujesz w aplikacji Rossmann Run. Organizatorzy podkreślają, by nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Zrób próbny trening kilka dni wcześniej, sprawdź aplikację i miej spokój w dniu wydarzenia.

Rossmann Run 2026 - zniżki

Jest jeszcze jeden bonus, który cieszy równie mocno, co sama idea biegu. Każdy kilometr przebyty 23 maja to 5% rabatu do Rossmanna. Zrobisz 10 kilometrów? Zgarniesz 50% zniżki, którą dostaniesz po weryfikacji wyników 28 maja.

