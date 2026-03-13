Spis treści
Diagnoza, która wstrząsnęła światem aktorki
Aktorka Marta Nieradkiewicz, w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" na antenie TVN24+, po raz pierwszy otwarcie przyznała, że jest w trakcie leczenia onkologicznego. Diagnoza, która spadła na nią niespodziewanie, okazała się rakiem piersi. "Sama wymacałam sobie guza. Początkowo nie mogłam w to uwierzyć, to był dla mnie szok, bo myślałam, że takie rzeczy mnie nie dotyczą" - wyznała aktorka. To wyznanie poruszyło opinię publiczną i stanowi bolesne przypomnienie, że choroba nowotworowa może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy trybu życia.
Długa droga leczenia i trudne emocje
Marta Nieradkiewicz podkreśliła, że jej droga do zdrowia jest długa i pełna wyzwań. "Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Mam za sobą długą drogę, ale to jeszcze nie koniec" - mówiła z odwagą. Aktorka nie ukrywa, że zmagania z chorobą wiążą się z ogromnymi emocjami i trudnymi przeżyciami. Mimo to, zachowuje motywację i nadzieję, wierząc w skuteczność współczesnej medycyny. Jej historia to przykład niezwykłej siły i determinacji w obliczu przeciwności losu.
Polecany artykuł:
Dlaczego Marta Nieradkiewicz przerwała milczenie?
Decyzja o publicznym wyznaniu nie była łatwa. Aktorka przyznała, że przez długi czas zmagała się z poczuciem wstydu i presją, by ukrywać swoją chorobę. "Słyszałam takie sugestie, żebym nie pokazywała się w takiej formie. Był moment, że czułam się zawstydzona, że mnie spotkała ta choroba" - ujawniła Marta Nieradkiewicz. Mimo to, zdecydowała się przerwać milczenie, by stać się głosem dla innych i zwrócić uwagę na kluczową kwestię profilaktyki. Jej odwaga w mówieniu o tak intymnym doświadczeniu może zainspirować wiele osób do przełamania tabu wokół chorób nowotworowych.
Polecany artykuł:
Profilaktyka ratuje życie. Apel aktorki
Jednym z najważniejszych przesłań Marty Nieradkiewicz jest apel o regularne badania i dbanie o profilaktykę. "Nowotwory są chorobą cywilizacyjną, ale profilaktyka jest tym, co może nas przed nimi uchronić" - podkreśliła. Aktorka zachęca wszystkich, by się badali i byli dobrej myśli, ponieważ współczesne metody leczenia nowotworów są znacznie bardziej zaawansowane niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jej własne doświadczenie pokazuje, jak ważne jest wczesne wykrycie zmian i szybkie podjęcie terapii.
Marta Nieradkiewicz, mimo ciężkiej walki, pokazuje niezwykłą siłę ducha i staje się inspiracją dla wielu. Jej historia to nie tylko opowieść o osobistym dramacie, ale przede wszystkim o nadziei, odwadze i znaczeniu świadomości zdrowotnej.