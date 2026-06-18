Mariusz Kozak odszedł z Gogglebox! Wyjawia KULISY. „Pokłóciłem się z produkcją”

Mariusz Kozak w "Gogglebox. Przed telewizorem"

Mariusz Kozak zadebiutował w trzeciej edycji popularnego reality show, błyskawicznie stając się jednym z najbardziej wyrazistych uczestników programu. Sławę przyniósł mu przede wszystkim duet, który współtworzył ze swoim ówczesnym partnerem, Jackiem Szawiołą. Dał się poznać publiczności jako postać obdarzona ironicznym poczuciem humoru oraz ogromnym dystansem do samego siebie. Poza telewizją celebryta prężnie działa w sieci oraz mocno angażuje się w walkę o prawa osób LGBT+. Widzowie mogli go również oglądać w innych produkcjach stacji TTV, takich jak program „99 – Gra o wszystko”.

Pod koniec maja 2026 roku ogłosił, że odchodzi z "Gogglebox". Nie chciał wdawać się początkowo w dyskusję, dlaczego do tego doszło. Powiedział tylko, iż miał swoje powody i być może w przyszłości zdradzi szczegóły.

Jak zmienili się uczestnicy programu "Gogglebox. Przed telewizorem"?

Dlatego Mariusz Kozak odszedł z "Gogglebox"

Mariusz Kozak w swoich mediach społecznościowych od ogłoszenia odejścia, nie wracał do tego tematu. Chciał prowadzić aktywnie swoje media społecznościowe i głównie na tym się skupiał. W rozmowie z Kozaczkiem postanowił jednak zdradzić szczegóły, dlaczego pożegnał się z "Gogglebox". Jak zaznaczył, nikt mu nie broni mówić, on sam nie chce w to wchodzić.

- Ja po prostu pokłóciłem się z produkcją. To ja tupnąłem nogą, ja zrobiłem awanturę, zrobiłem oj wielką awanturę. To jest tak, że mam różne zdania na temat programu, realizacji programu, czy uczestników innych programów. Tupnąłem nogą, powiedziałem, że nie i cały czas jesteśmy jakby w konflikcie [...] To, co ja mówię, to oni negują i to jest dla mnie straszne, bo przecież my się różnimy i możemy mieć różne zdania, a oni, to nie, że to ja nie mam racji - powiedział Kozak.

Nie ukrywa, że według niego program za bardzo się zmienił, ale nie na lepsze, a na gorsze, jednak tutaj znowu - też nie chce wchodzić w szczegóły. Nie ukrywa swojego niezadowolenia z powodu działania stacji.

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