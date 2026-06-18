80 lat Zrzeszenia LZS. Prawie 70 medali olimpijskich i plejada gwiazd

Historia medali olimpijskich dla zrzeszenia LZS

Zrzeszenie LZS obchodzi 80. rocznicę powstania w czerwcu. Jego wychowankowie, rywalizując w biało-czerwonych barwach w największych imprezach światowych, zdobyli na igrzyskach olimpijskich 68 medali, w tym 15 złotych, 29 srebrnych oraz 24 brązowe.

W 1952 roku Antoni Wieczorek, skoczek narciarski z LKS Szczyrk, rozpoczął listę olimpijskich reprezentantów zrzeszenia podczas igrzysk w Oslo. Osiem lat później w Rzymie sztangista Ireneusz Paliński zdobył złoty medal w wadze do 82,5 kg, stając się pierwszym medalistą z LZS (Paliński wywalczył również brąz w Tokio w 1964 roku).

Jakie są sztandarowe dyscypliny w LZS?

Podnoszenie ciężarów, kolarstwo, lekkoatletyka, zapasy, jeździectwo oraz łucznictwo to najważniejsze dyscypliny uprawiane w klubach należących do zrzeszenia LZS. Te sporty wywodzą się z uwarunkowań życia na wsi, gdzie na co dzień popularny był rower czy konie.

Młodzi chłopcy mieli okazję sprawdzać siłę w trójboju, przeciąganiu liny czy podnoszeniu ciężarów podczas festynów. Z biegiem lat stawało się to podstawą do rozpoczęcia profesjonalnych treningów ze sztangą lub w zapasach.

"Są one domeną środowiska wiejskiego, bo wynikają z jego specyfiki. Na wsi praktycznie każdy ma rower, bo to popularny środek transportu, z końmi również ludzie są obyci. Nie brakuje też naturalnie silnych chłopaków, którzy mają okazję sprawdzać się w zabawowych, festynowo-dożynkowych konkurencjach, jak przeciąganie liny, trójbój siłowy czy też podnoszenia ciężarka. A naturalną konsekwencją jest uprawianie zapasów bądź klasyczne zmagania ze sztangą" - powiedział PAP członek Rady Głównej Krajowe­go Zrzeszenia i przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha.

Wybitni zawodnicy na przestrzeni dekad

Plejada najlepszych sportowców wywodzących się ze struktur LZS to m.in. zapaśnicy Andrzej Wroński i Józef Tracz, kolarze Stanisław Szozda, Czesław Lang, Rafał Majka, Zenon Jaskuła oraz młociarz Paweł Fajdek i tenisista Andrzej Grubba. Zimowe sukcesy przynosili m.in. Adam Małysz (Wisła Ustronianka) i Kamil Stoch (LKS Ząb i LKS Poroniec Poronin).

Ostatnim medalistą olimpijskim pochodzącym z LZS-ów został Kacper Tomasiak, który na igrzyskach we Włoszech zdobył trzy medale, co było wielką niespodzianką w polskim sporcie. Zbigniew Bródka z UKS Błyskawica Domaniewice zdobył natomiast złoto na dystansie 1500 m w Soczi.

Początki organizacji zrzeszenia LZS w Polsce

Początek LZS datuje się na rok 1946, kiedy to 10 marca na zjeździe Związku Samopomocy Chłopskiej podjęto uchwałę promującą sport na wsi. Klub LZS Swornica Czarnowąsy w województwie opolskim zarejestrowano jako pierwszy pod numerem 1. Klub został nazwany od przepływającej w okolicy rzeki.

Pod koniec 1951 roku LZS liczył niemal 8743 kluby i zrzeszał blisko 310 tysięcy członków. W tamtym czasie sportowcy często musieli sami przygotowywać swój sprzęt, co zrobili na przykład narciarze z LZS Tumlin. Dziś LZS to wciąż ogromna organizacja – najwięcej osób uprawia w niej sport w województwach lubelskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.