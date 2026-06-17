Nie żyje gwiazda z horroru "The Ring". Przed śmiercią poważnie chorowała

Nie żyje Daveigh Chase, odtwórczyni roli Samary z "The Ring"

Daveigh Chase, która w lipcu świętowałaby 36. urodziny, rozpoczęła swoją aktorską ścieżkę jako dziewięciolatka. Na początku pojawiała się w epizodycznych rolach w produkcjach telewizyjnych. Po pewnym czasie jej kariera nabrała tempa i dołączyła do obsady znanych filmów. To ona była głosem Chihiro w słynnym anime "Spirited Away: W krainie bogów" oraz dubbingowała uroczą Lilo w popularnej animacji "Lilo & Stitch" ze studia Disneya.

W 2001 roku wystąpiła u boku tytułowego bohatera jako jego siostra w cenionym "Donnie Darko". Największy rozgłos przyniósł jej jednak projekt filmowy z kolejnego roku. Daveigh Chase zagrała postać Samary Morgan w amerykańskiej adaptacji horroru "The Ring". Jej przerażająca kreacja dziewczynki o długich, ciemnych włosach na stałe weszła do panteonu kina grozy.

W pierwszej dekadzie XXI wieku dziecięca gwiazda bardzo często gościła na dużym i małym ekranie. Z biegiem lat jej aktywność zawodowa jednak znacznie zmalała. Swoją ostatnią filmową rolę przyjęła w produkcji "American Romance" z 2016 roku.

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Daveigh Chase zmagała się z poważnymi chorobami tuż przed śmiercią

W środę, 17 czerwca, za sprawą światowych mediów dowiedzieliśmy się o nagłym zgonie Daveigh Chase. Gwiazda filmowa zmarła w wieku 35 lat po ciężkiej batalii zdrowotnej. Tę bardzo smutną informację potwierdził Roy Hernandez, który był partnerem aktorki. Na początku czerwca z powodu niedożywienia trafiła ona pod opiekę lekarzy w szpitalu.

Z powodu tragicznej sytuacji, chłopak aktorki rozpoczął zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów jej leczenia. Poinformował internautów, że stan pacjentki był krytyczny, ponieważ lekarze stwierdzili u niej zapalenie opon mózgowych i ostre infekcje w krwiobiegu. Daveigh Chase odeszła w miniony wtorek, a jako bezpośrednią przyczynę zgonu wskazano sepsę.

Roy Hernandez opublikował w sieci wzruszający wpis, w którym opisał życiowe trudy Daveigh Chase. Wynika z niego, że aktorka od lat borykała się z ogromnymi trudnościami osobistymi. Niełatwe lata dzieciństwa oraz dorastanie w blasku fleszy pozbawiły ją wewnętrznego spokoju. „Jedyne, czego zawsze pragnęła, to miejsce, w którym mogłybyśmy mieszkać razem, czuć się bezpiecznie i być szczęśliwi" – wyjawił jej załamany partner.

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