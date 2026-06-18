Gwiazdy na otwarciu butiku Paprocki & Brzozowski. Maja Ostaszewska skradła show, a Krupińska odsłoniła dekolt

Gwiazdy na otwarciu atelier Paprocki & Brzozowski

Miłośnicy polskiej mody zyskali nowe miejsce na mapie Warszawy. Przy ulicy Wiejskiej 17 otworzono wspólny butik marek Paprocki Brzozowski i Pako Lorente. Jest to przestrzeń, która łączy luksusowe krawiectwo damskie i męskie w jednym miejscu.

Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski to niezwykle zgrany duet projektantów, który od lat odnosi sukcesy. Ich kreacje są chętnie noszone przez najważniejsze osoby w polskim show-biznesie. Nic więc dziwnego, że środowe otwarcie ich nowej pracowni przyciągnęło tłumy gwiazd.

Na ściance można było zobaczyć wiele znanych twarzy. Wśród nich zapozowały m.in. Maja Ostaszewska, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Paulina Gałązka, Anna Markowska, Paulina Krupińska oraz Reni Jusis.

Maja Ostaszewska w różowej koronce na ściance

Środowe otwarcie upłynęło pod znakiem klasyki – dominowały czerń i biel. Sami projektanci zaprezentowali się w klasycznych czarnych garniturach. Czerń wybrała również Paulina Krupińska. Prowadząca "Mam Talent" postawiła na długą suknię z głębokim dekoltem, na którą założyła marynarkę. Julia "Maffashion" Kuczyńska także zaprezentowała się w czarnym garniturze.

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Reni Jusis zachwycała w eleganckim, kremowym komplecie z szerokimi spodniami i marynarką. Znana makijażystka Magdalena Pieczonka postawiła z kolei na biel od stóp do głów. Jasne kolory wybrała również Paulina Gałązka. Gwiazda ostatniej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zestawiła elegancką białą koszulę z niebanalną spódnicą.

Na tle stonowanych stylizacji zjawiskowo prezentowała się Maja Ostaszewska. Aktorka zaskoczyła odważnym połączeniem różu i brązu w formie zmysłowej koronki.

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