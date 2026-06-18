Ten genialny patent od tapicera uratuje twoją kanapę. Miej to zawsze w domu, a szybko usuniesz sierść psa z tapicerki

Walka z sierścią na meblach to udręka wielu posiadaczy zwierząt, nawet jeśli sprzątają bardzo często .

. Zostaw w spokoju mało efektywne sposoby – doświadczony tapicer podpowiada niezawodny patent, dzięki któremu w moment oczyścisz tapicerkę z kłaczków .

. Sprawdź, jaki zwykły przedmiot ułatwi ci utrzymanie mebli w nieskazitelnej czystości bez grama wysiłku!

Sposób na sierść psa na kanapie. Jak ją usunąć?

Zwierzęce kłaczki na meblach potrafią zirytować nawet najbardziej zagorzałych fanów czworonogów. Nieustanne i systematyczne odświeżanie tapicerki z nagromadzonej sierści bywa mocno uciążliwe. To powszechne zjawisko i chyba każdy posiadacz zwierzaka świetnie zdaje sobie sprawę z obecności futra zalegającego na siedziskach, dywanach czy garderobie. Tego problemu raczej nie da się uniknąć, mając pod dachem pupila. Aby zmniejszyć ilość gubionego włosa, warto pamiętać o regularnym wyczesywaniu psa lub kota, najlepiej nie rzadziej niż raz w tygodniu. Czyszczenie mebli z sierści również powinno wejść w krew i odbywać się co parę dni. Systematyczne pozbywanie się kłaczków z kanapy czy narożnika zdecydowanie ułatwi sprawę. Metod na wyczyszczenie tapicerki z sierści jest mnóstwo. Można użyć odkurzacza ze specjalistyczną nasadką albo sięgnąć po dobrze znaną rolkę do ubrań, która doskonale poradzi sobie z tym zadaniem.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Znajomy tapicer poradził, abym zawsze miała w domu gumową rękawicę. Przez to mam czystą kanapę

Istnieje jeszcze inna, wyjątkowo efektywna metoda na wywabienie zwierzęcego futra z domowych mebli tapicerowanych. Tym niesamowitym patentem podzielił się ze mną zaprzyjaźniony tapicer, sugerując, abym zawsze miała w pogotowiu tradycyjną gumową rękawiczkę. To ekspresowa technika zgarniania sierści z ulubionej kanapy. Aby to zrobić, trzeba po prostu zwilżyć rękawicę zimną wodą i potrzeć nią całe obicie. Sierść błyskawicznie zacznie się rolować i przyklejać. Jeżeli nie masz pod ręką rękawiczki, możesz z powodzeniem użyć zwykłej ściągaczki do okien.

Jak usunąć plamy z dziecięcych ubrań?