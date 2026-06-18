Mecz o wszystko dla Czechów i historyczna szansa Kanady. Harmonogram mundialu na 18 czerwca

Pierwsza seria gier na amerykańskich boiskach przeszła już do historii, przynosząc ogrom sportowych emocji. Wszystkie czterdzieści osiem reprezentacji narodowych zaprezentowało się już publiczności w swoich debiutanckich starciach na amerykańskim turnieju. Początkowa faza mistrzostw świata obfitowała w nieoczekiwane rozstrzygnięcia i pierwsze duże niespodzianki, dostarczając kibicom wielu dramatycznych momentów.

Rozpoczynamy zmagania w ramach drugiej kolejki fazy grupowej, chociaż sportowe emocje trwały nieprzerwanie już od nocy. Fani futbolu mieli wcześniej okazję śledzić zacięte pojedynki Ghany z Panamą oraz reprezentacji Uzbekistanu z Kolumbią. Pozostaje mieć ogromną nadzieję, że czwartkowe spotkania dostarczą równie imponujących wrażeń piłkarskich, jakie zafundowali widzom zawodnicy z Anglii oraz Chorwacji podczas widowiskowego meczu w Dallas.

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O 18:00 starcie Czechów z RPA w Atlancie. Gdzie oglądać mecz w TV?

Reprezentacje Czech oraz Republiki Południowej Afryki zmierzą się na stadionie w Atlancie, mając na swoim koncie dotkliwe przegrane z pierwszych meczów. Zespół z Europy uległ reprezentacji Korei Południowej 1:2, natomiast drużyna z Afryki zaprezentowała się wyjątkowo blado, notując bolesną porażkę 0:2 z Meksykiem. Dla obu ekip będzie to absolutnie kluczowe starcie o pozostanie w turnieju, ponieważ ewentualna przegrana niemal ostatecznie przekreśli ich szanse na awans do fazy pucharowej, z kolei wygrany zachowa wiarę na wyjście z grupy. Transmisję z tego wydarzenia zaplanowano na kanale TVP 2.

Mecz Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną w Los Angeles. Transmisja w TVP 1

Drużyny rywalizujące w grupie B zgromadziły dotychczas po jednym cennym punkcie, notując w swoich pierwszych spotkaniach identyczne wyniki 1:1. Szwajcarzy prowadzili grę w starciu z Katarem, jednak stracili bramkę w 93. minucie, marnując doskonałą szansę na pewne zwycięstwo. Reprezentanci Bośni z kolei zdołali zremisować z niezwykle ofensywnie usposobioną Kanadą przed jej własną publicznością, uciekając gospodarzom, którzy grali z polotem i rzadko spotykaną intensywnością. Wygrana w Los Angeles pozwoli jednemu z zespołów objąć pozycję lidera w zestawieniu, z kolei ewentualna porażka postawi pokonanego pod ogromną presją przed decydującą serią gier.

Kanada kontra Katar w Vancouver. Nocny mecz na antenie TVP 1

Reprezentanci Kanady opuszczają Toronto i udają się do Vancouver, będąc wyraźnie podbudowani zdobyciem swojego historycznego, dziewiczego punktu na światowym czempionacie. Podopieczni trenera Jessego Marscha zamierzają powalczyć w nocy o swój debiutancki triumf na mistrzostwach. Z kolei ekipa Kataru z pewnością spróbuje pójść za ciosem, pamiętając o tym, że skutecznie wykorzystała fatalne błędy w defensywie Helwetów i rzutem na taśmę wywalczyła remis w doliczonym czasie gry w poprzednim spotkaniu.

Pełny harmonogram meczów mistrzostw świata na dzień 18 czerwca:

- O godzinie 18:00 zagrają Czechy z Republiką Południowej Afryki w Atlancie w ramach grupy A, a spotkanie pokaże TVP 2.

- O godzinie 21:00 zaplanowano rywalizację Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną w Los Angeles z grupy B, dostępną w TVP 1.

- Punktualnie o północy kanał TVP 2 wyemituje na żywo zmagania Kanadyjczyków z Katarem prosto ze stadionu w Vancouver, co zamknie mecze w grupie B.